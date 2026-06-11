¿Sánchez o Fujimori? Quién va ganando las elecciones presidenciales en Perú

A la izquierda, Keiko Fujimori; a la derecha, Roberto Sánchez, candidatos a la Presidencia de Perú en 2026

La carrera por la Presidencia de Perú es de las más reñidas que se recuerdan. El escrutinio está por encima del 98%, pero el recuento de votos ha provocado cambios en los resultados.

Una carrera de lo más reñido es lo que están viviendo con las elecciones en Perú. Los primeros datos apuntaban a una victoria clara de Keiko Fujimori, candidata del partido ultraderechista Fuerza Popular y también hija del dictador Alberto Fujimori, aunque Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) fue recortando distancia según avanzaba el recuento de papeletas. En las últimas horas, se ha dado la vuelta otra vez la situación, con Fujimori encabezando, por muy poco, la carrera presidencial.

¿Pero cuándo serán definitivos los resultados? Lo cierto es que el escrutinio avanza muy lento; en toda la jornada del miércoles sólo se sumaron los datos de en torno a un 2% de las mesas electorales, por lo que la disputa podría llegar a su fin este jueves o extenderse hasta el fin de semana, en función de la velocidad a la que continúe el recuento de votos. Con el 98,215% del recuento, sólo faltan menos del 2% de los votos por contabilizar.

Ahora bien, a las 7:55h de la mañana del jueves, cuatro días después de la celebración de los comicios, los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran los siguientes resultados:

Keiko Sofía Fujimori Higuchi → 50,002%

Roberto Helbert Sánchez Palomino → 49,998%

Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaran a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos en 2016 y 2021, respectivamente. En este momento, de hecho, la diferencia de votos entre uno y otro es de poco más de 600.

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