El portavoz del secretario de Estado de EE.UU., Ned Price, ha asegurado que existen "unas diferencias muy importantes y profundas" entre las políticas del Gobierno actual y las de Donald Trump en la región del Magreb, en referencia, también, a su decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Así lo expresó el portavoz en una rueda de prensa, efectuada ayer, miércoles, en la que fue preguntado por la posición concreta que tiene la Administración Biden sobre el conflicto entre Marruecos y el Sáhara. Y, ante esto, Price sostiene su Gobierna se encuentra "directamente" discutiendo con Marruecos, España y otros lugares de la región.

"En términos más generales, hay muy poca continuidad, creo que es seguro decirlo, en lo que respecta a nuestro enfoque de la región", ha querido matizar Price que, a su vez, recuerda que "no hay nada que anunciar sobre este asunto" de forma concreta.

Diferencias con la política anterior, pero nada concreto

En este sentido, el portavoz ha optado por un enfoque neutro, mientras todavía se desarrollan las conversaciones diplomáticas sobre este asunto: "Estamos consultando en privado con las partes la manera de detener la violencia y lograr un acuerdo duradero", apunta.

Asimismo, también ha querido incidir en esa "falta de continuidad" a la hora de pronunciarse sobre el Magreb, y sentencia: "Estaría en desacuerdo con la caracterización de que ha habido una continuidad, incluso en lo que respecta a nuestro enfoque, hacia la región". Es decir, que en este tema en particular, los cambios de criterio en función del Ejecutivo han sido latentes.

Cabe recordar que, a finales de abril, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo un encuentro telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita. Pero en dicho encuentro no se trató la situación del Sáhara Occidental, evitando así abordar el reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre la antigua colonia española que hizo el expresidente Donald Trump.

Así, la actual Administración de Joe Biden no se ha pronunciado de forma oficial sobre el asunto, aunque esta última conversación con Marruecos, de la que no hay constancia de que se haya abordado nada al respecto, hizo prever que en Washington no tiene previsto revertir la acción de Trump que tan "profunda gratitud" le hizo sentir a Mohamed VI.