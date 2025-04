Rutte pide que los aranceles de Trump no interfieran en el debate sobre el aumento del gasto en defensa

Separar los aranceles de Donald Trump del debate sobre la defensa europea. Es lo que ha solicitado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la rueda de prensa posterior a la reunión de dos días de ministros de Exteriores de la Coalición Atlántica. "En el pasado hemos visto que los miembros de la Alianza discuten sobre otras cuestiones que no son las de defensa, pero que no afectan de forma inmediata a la capacidad de los aliados de cumplir con su misión de defensa común", indicó Rutte en declaraciones recogidas por 'EFE'.

Rutte consideró que se trata de dos cuestiones que "están realmente separadas". "Deberíamos mantenerlas separadas y no deberíamos hacer que interfirieran en nuestras discusiones", añadió. El ex primer ministro neerlandés también señaló que no considera que la escalada de aranceles entre aliados viole el artículo 2 del Tratado de Washington, que señala que los aliados "tratarán de eliminar conflictos en sus políticas económicas internacionales y estimularán la colaboración económica entre varias o todas las partes".

El mandatario neerlandés dejó claro que la tarea de los ministros de Exteriores en esta reunión ha sido hablar de defensa y que ese es también su papel, por lo que no quiso hacer más comentarios concretos sobre los aranceles. El secretario general aliado hizo hincapié en que los aliados están centrados en "asegurarse de que la OTAN es un territorio seguro". "Nos damos cuenta de que hay una amenaza a largo plazo y desagradablemente duradera que es Rusia, y creo que es ahí donde debería estar el foco", comentó.

Apoyo al papel de EEUU en las negociaciones por la paz

De igual forma, Rutte celebró que Estados Unidos haya iniciado conversaciones con las autoridades ucranianas y rusas, rompiendo un punto muerto. "Creo que lo han hecho, paso a paso, de forma muy enérgica, pero también muy deliberada, y eso significa que, obviamente, ahora la pelota está en el tejado ruso. Así que tenemos que ver qué ocurre", dijo el máximo responsable de la OTAN.

No obstante, afirmó que prefería "no interferir en esas conversaciones". "Por el momento, estoy muy impresionado con cómo Estados Unidos está conduciendo esas conversaciones y, también, por el hecho de que mantienen a los europeos y a Ucrania, obviamente, porque son partes implicadas y es su país", apuntó Mark Rutte para concluir.