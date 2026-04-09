Rutte defiende en Washington el "apoyo masivo" de Europa a EEUU: "Los aliados de la OTAN están respondiendo a las solicitudes de Trump"

Entre líneas El secretario general de la OTAN reconoce que algunos fueron algo "lentos" en su respuesta, pero apunta que fueron "soprendidos" por la ofensiva contra Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con Donald Trump tras las amenazas del presidente de abandonar la Alianza. Rutte defendió el apoyo europeo a EE.UU., destacando que los aliados están respondiendo a las solicitudes de Trump. Aunque algunos europeos fueron lentos en su respuesta, Rutte señaló que esto se debió a la sorpresa por la ofensiva de EE.UU. e Israel sin previo aviso. En su encuentro con Trump, Rutte intentó rebajar tensiones, mientras el presidente criticaba a los aliados por no apoyar el paso por el estrecho de Ormuz. Rutte subrayó que el Reino Unido lidera una coalición para garantizar el libre paso y destacó un cambio en la OTAN hacia una verdadera asociación.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió el miércoles con Donald Trump tras las amenazas del republicano de abandonar la Alianza y este jueves, en medio de su gira en Washington, ha defendido el apoyo de los aliados europeos a EEUU. Un discurso que ha sorprendido al diferir con las críticas del presidente estadounidense.

"Lo que observo hoy al mirar a Europa es a unos aliados que brindan un apoyo masivo. Casi sin excepción, los aliados están haciendo todo lo que EEUU les solicita. Escuchan y están respondiendo a las solicitudes del presidente Trump", ha afirmado Rutte en un debate en el Instituto Ronald Reagan .

El ex primer ministro de Países Bajos ha reconocido que que algunos fueron algo "lentos" en su respuesta, aunque ha apuntado que "para ser justos", también fueron "soprendidos" por la ofensiva lanzada por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero sin consultar a los miembros del bloque ni el resto de las naciones aliadas.

Ha explicado que "comprende" esta estrategia de Trump, que tenía "el fin de preservar el factor sorpresa en los ataques iniciales, optó por no informar a los aliados con antelación". No obstante, ha subrayado que después los aliados "facilitaron bases logísticas y adoptaron otras medidas para asegurar que el poderoso ejército estadounidense logre impedir que Irán obtenga un arma nuclear". ,

Encuentro con Trump

En su reunión de dos horas con el presidente estadounidense en el Despacho Oval, Rutte intentó rebajar tensiones en un momento en el que la Casa Blanca ha recrudecido sus críticas a la Alianza e incluso ha amagado con salirse de la organización.

El mandatario estadounidense también ha criticado duramente a los miembros del bloque, a los que ha calificado de "cobardes" por no apoyar en un plan para garantizar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia a la guerra, un conflicto que los países europeos sostienen que no es asunto suyo.

Preguntado sobre esta posibilidad de que EEUU se retire de la OTAN, Rutte no ha contestado directamente. En su lugar, ha repetido que Trump le trasladó su "decepción", aunque ha resaltado la conversación "franca" sostenida por ambos líderes.

Rutte ha defendido, sin embargo, que "el Reino Unido, en particular, lidera una coalición de países que están alineando las herramientas militares, políticas y económicas que serán necesarias para garantizar el libre paso a través del estrecho de Ormuz", a cuya reapertura está supeditado el actual alto el fuego temporal entre EEUU e Irán.

Cambios en la OTAN

Así, ha insistido en que "los aliados reconocen (....) que nos encontramos en un periodo de cambio profundo en la Alianza Transatlántica". En este sentido, ha abordado también el aumento en la inversión en defensa de los países miembros del bloque y ha concluido que "se trata de una transición de una codependencia insana hacia una Alianza Transatlántica cimentada en una verdadera asociación".

El secretario general de la OTAN ha apelado a un "cambio de mentalidad" que, ha asegurado, "ya está en marcha".

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