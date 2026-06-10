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guerra al interior de rusia

Ucrania golpea una fábrica militar rusa y Moscú asegura haber derribado más de 300 drones

Los detalles Kyiv ha lanzado una nueva oleada de ataques contra territorio ruso que alcanzó una empresa militar en Cheboksari, a unos 600 kilómetros al este de Moscú. El gobernador de Chuvasia ha asegurado que las autoridades están evaluando los daños y posibles víctimas.

Imagen de archivo de un militar ucraniano que opera un dron P1-Sun de fabricación localImagen de archivo de un militar ucraniano que opera un dron P1-Sun de fabricación localAgencia EFE

Ucrania ha lanzado durante la madrugada una nueva oleada de ataques contra territorio ruso que alcanzó una empresa militar en Cheboksari, a unos 600 kilómetros al este de Moscú. El gobernador de Chuvasia, Oleg Nikoláyev, confirmó el impacto de misiles sobre la ciudad y ha asegurado que las autoridades están evaluando los daños y posibles víctimas.

Según canales de Telegram, el objetivo principal de Kiev fue la empresa militar VNIIR-Progress, que ya fue blanco de otros ataques con drones y misiles anteriormente.

Los ataques también provocaron incendios en la región de Vladímir y habrían alcanzado una gran refinería de la petrolera estatal Rosneft en Samara, una de las más grandes de la región, aunque las autoridades no han confirmado el hecho. Además, drones ucranianos sobrevolaron varias regiones del país y provocaron alertas aéreas en distintos puntos del oeste de Rusia.

En la ciudad de Sebastopol, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, drones ucranianos impactaron contra el edificio del museo y monumento a la Defensa de Sebastopol de 1854-1855, lo que provocó su incendio.

"Bárbaros y monstruos atacaron deliberadamente lo que más apreciamos, intentando destruir nuestra esencia. Solo unos degenerados absolutos podrían hacer tal cosa: atacar deliberadamente un museo", lamentó el gobernador de la ciudad federal, Mijaíl Ravzovzháyev.

Como es habitual en los representantes rusos, Ravzovzháyev comparó el ataque con los crímenes nazis y aseguró que Ucrania "jamás destruirá lo que está arraigado en el ADN de los rusos" y que ello les "hará más fuertes".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado 326 drones ucranianos sobre más de una veintena de regiones, además de Crimea y el mar Negro.

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