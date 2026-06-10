Explosión con coche bomba en Moscú: muere un hombre no identificado que podría ser un alto cargo militar

¿Qué han dicho? "El 9 de junio de 2026, alrededor de las 05:30 hora de Moscú (02:30 GMT) un automóvil BMV X3 explotó junto a un edificio de la calle Koldunovo, en el microdistrito Aviátorov de la ciudad de Balashija", explican las autoridades.

En pleno corazón de Rusia, en Moscú, se ha vivido una enorme explosión que ha provocado el caos. Y es que se ha producido un atentado con coche bomba, a plena luz del día, que ha dejado un muerto y el vehículo completamente destruido.

La víctima mortal es el conductor del coche, que aunque todavía no se ha hecho oficial su identificación, hay medios que apuntan a que se trataría de un alto cargo militar.

Además, el Kremlin no descarta que Ucrania haya organizado este atentado localizado en un suburbio de Moscú, en Balashija. Otra teoría que también han apoyado las redes sociales y algunos medios de comunicación locales, que destacan los parecidos existentes con otros atentados perpetrados por la inteligencia ucraniana contra varios generales rusos.

En el mismo barrio fue asesinado el subjefe del Estado Mayor ruso, Yaroslav Moskalik, también a consecuencia de la explosión de una bomba colocada bajo su automóvil.

Según ha explicado el Comité de Instrucción de Rusia (CIR): "El 9 de junio de 2026, alrededor de las 05:30 hora de Moscú (02:30 GMT) un automóvil BMV X3 explotó junto a un edificio de la calle Koldunovo, en el microdistrito Aviátorov de la ciudad de Balashija".

También han confirmado que "el conductor sufrió múltiples heridas, a consecuencia de las cuales murió". Testigos presenciales señalaron que la víctima todavía estaba viva cuando fue rescatada del automóvil en llamas, pero falleció poco después.

El CIR ya ha abierto una causa penal, mientras los investigadores y criminalistas estudian el lugar de los hechos y llevan a cabo los peritajes, incluyendo los estudios forenses y de explosivos.

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