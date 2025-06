Dos puentes en las regiones fronterizas de Briansk y Kursk colapsaron durante la noche, eventos investigados como "atentados terroristas" por el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que culpa a Ucrania. En Briansk, una explosión provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros, causando siete muertes. En Kursk, un tren de mercancías se vio afectado, resultando herido un maquinista. Las autoridades rusas, como el senador Andréi Klishas, acusan a Ucrania de terrorismo. Ucrania niega las acusaciones, sugiriendo que Rusia realiza una operación de 'falsa bandera' para interrumpir las negociaciones de paz en Estambul, argumentando que no tiene motivos para sabotear la cumbre.

La noche de este sábado a domingo, dos puentes de las regiones fronterizas de Briansk y Kursk han colapsado en unos incidentes que están siendo investigado como "atentados terroristas" por el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) que atribuyen a Ucrania, quienes responden acusando al Kremlin de una operación de 'falsa bandera' para romper las negociaciones.

En el caso del puente caído en Briansk, se ha producido tras una explosión que acabó provocando el descarrilamiento de un tren de pasajeros que circulaba por debajo en la ruta entre Klimov y Moscú, lo que ha causado la muerte de siete personas. Poco después, también se produjo el colapso de un segundo puente en la región rusa de Kursk, mientras circulaba por encima un tren de mercancías, en el que solo ha salido herido uno de los maquinistas.

Tras conocer los hechos, Svetlana Petrenko, portavoz del CIR, ha explicado a la prensa local que los hechos se investigan como "un acto terrorista". Un ataque que, para varios diputado y senadores rusos, es culpa de Ucrania. "La voladura del puente y el accidente del tren de pasajeros en Briansk hablan de que Ucrania está dirigida por una organización terrorista", escribió el senador Andréi Klishas en su canal de Telegram.

En su mensaje, Klihas ha añadido que "hace mucho que Ucrania perdió los rasgos de un Estado y se ha convertido en un enclave terrorista, sin fronteras, sin órganos legítimos y sin ley". "La respuesta es una franja de seguridad tan amplia que excluya en el futuro la incursión de terroristas en nuestro territorio", subrayó.

Ucrania niega las acusaciones

Por su parte, Ucrania ha negado estar involucrado en el colapso de ambos puentes y ha acusado a Rusia de realizar una operación de 'falsa bandera' para romper las negociaciones entre Kyiv y Moscú.

En un mensaje en Telegram, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional y la Defensa de Ucrania, Andrí Kovalenko, apunta que "no es la primera vez que Rusia recurre a atentados de 'falsa bandera'" y que "parece que el Kremlin está preparando el terreno para una ruptura de las conversaciones, con un ataque de imagen contra Ucrania en el ámbito mediático internacional".

"Una vez más, existe la tentación de presentarnos como un 'país terrorista' para evitar el diálogo y proseguir la ofensiva de verano que ya ha comenzado en las regiones de Sumy y Zaporiyia y continúa en el este", ha añadido recordando que estos sucesos "tienen lugar dos días antes de las conversaciones sobre un alto el fuego en Estambul".

Kovalenko ha comentado que "Ucrania no tiene ningún motivo para perturbar la cumbre de Estambul" y que "por lo tanto, una guerra ferroviaria al estilo de la Segunda Guerra Mundial es un argumento para la propaganda rusa, no una instrumento de nuestra política". "Es probable que se esté volviendo a las viejas tácticas, esta vez no para la movilización interna, sino para la manipulación internacional", ha concluido.