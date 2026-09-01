Rusia dice que sin pruebas "no hay nada que discutir" con España sobre su supuesto papel en la crisis de Ceuta

Continúan las aglomeraciones de migrantes en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar para acceder a la zona, en Ceuta, este martes.

¿Qué ha dicho? "Cuando hay acusaciones, debe haber hechos que, a su vez, requieren verificación y solo entonces la acusación puede considerarse, por así decirlo, algo... bueno, no sé qué se puede tomar en serio", ha señalado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, respondió a las acusaciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien señaló a Rusia como responsable de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Durante una rueda de prensa en Vladivostok, Zajárova cuestionó la falta de pruebas concretas, como cifras o transcripciones, que respalden las acusaciones. Criticó la rapidez con la que se hicieron las declaraciones sin utilizar los canales diplomáticos adecuados, como la embajada rusa en Madrid o mecanismos de la ONU, para abordar el tema. Zajárova destacó la importancia de presentar evidencia antes de realizar acusaciones serias.

La situación en Ceuta y lo que dijo este lunes Pedro Sánchez ha escalado fuera de España. Rusia ha pedido al Gobierno pruebas de esas acusaciones, de que su país e Israel están detrás de la difusión de bulos para agrandar la crisis de Ceuta. Israel ya protestó por esas palabras de Sánchez y lo negó. Sus medios aseguran que Sánchez lanza esas acusaciones porque le tiene miedo a Marruecos.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha afirmado este martes que sin el respaldo de "cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada que discutir" con España, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalase a Rusia como uno de los responsables de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Durante una rueda de prensa en Vladivostok, Zajárova ha preguntado en voz alta si hay alguna prueba, "hechos, cifras, capturas de pantalla, no sé, fotografías, transcripciones, que respalden las acusaciones contra Rusia".

"Cuando hay acusaciones, debe haber hechos que, a su vez, requieren verificación y solo entonces la acusación puede considerarse, por así decirlo, algo... bueno, no sé qué se puede tomar en serio", ha considerado.

De lo contrario, ha dicho, las palabras de Sánchez deberían incluirse en lo que llamó Diálogo sobre Falsificaciones 4.0, porque sin el respaldo de "cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada que discutir".

Además, ha insistido en que en primer lugar en el Kremlin "al menos algo... Esto ni siquiera es evidencia, al menos algún material que respalde los temores o preocupaciones de la parte española, y luego comentaremos todo esto específicamente".

A este respecto, la portavoz de la cancillería que lidera Sergei Lavrov, ha alegado que "ya hemos visto supuestos drones rusos, que luego resultaron ser ucranianos, y aterrizaron o se estrellaron en países de la Unión Europea".

Asimismo, Zajárova ha subrayado que Rusia cuenta con canales especializados para interactuar con los países en materia de ciberataques, tanto dentro de las organizaciones internacionales como bilateralmente, y ha añadido que "por cierto, tenemos una embajada allí en Madrid, se podría haber enviado una solicitud al respecto".

También, ha agregado que el Gobierno español podía haber apelado a través de los mecanismos existentes de las Naciones Unidas, y ha lamentado que "Madrid no utilizó ninguno de estos" canales; "nadie nos dijo nada al respecto". "En cambio, se apresuraron inmediatamente a los micrófonos" y "sin aportar pruebas", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido