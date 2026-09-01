Nepal sigue buscando desaparecidos y usa drones de carga para trasladar cadáveres en zonas aisladas por las riadas

Una vista aérea muestra edificios y un automóvil dañados y cubiertos de barro cerca del río Trishuli tras las riadas en Nepal

Los detalles Entre los equipos movilizados hay drones con cámaras térmicas y aparatos empleados con tecnología LiDAR para localizar personas, identificar cuerpos y obtener información sobre el terreno en zonas donde el acceso por tierra sigue limitado.

En Nepal, tras las devastadoras riadas, los equipos de rescate emplean drones de carga para extraer cadáveres de zonas inaccesibles y transportarlos a puntos donde pueden ser trasladados a las morgues. En Devighat, los drones cruzan ríos con los cuerpos en camillas. Milan Pandey, de Airlift Technology, informó que estos drones también localizan cadáveres y distribuyen suministros. El DJI 100, capaz de cargar hasta 80 kilos, es clave en áreas donde caminos y puentes están destruidos. La Asociación de Drones de Nepal ha desplegado operadores en diversas regiones para apoyar en búsqueda, rescate y evaluación de daños, utilizando tecnología avanzada como cámaras térmicas y LiDAR. Las riadas han dejado más de mil muertos y comunidades aisladas, complicando las labores de recuperación.

En algunas de las zonas arrasadas por las riadas de Nepal, los equipos de rescate utilizan drones de carga para sacar cadáveres de lugares a los que ya no se puede acceder con normalidad y trasladarlos hasta puntos desde los que pueden continuar por tierra hacia las morgues.

En Devighat, uno de esos drones despega desde una orilla del río con un cadáver suspendido en una camilla y cruza hasta un centro habilitado al otro lado, donde el cuerpo es recogido para continuar su traslado a las morgues.

Milan Pandey, director de Airlift Technology e integrante de un equipo que trabaja junto con la Policía y el Ejército de Nepal, explicó a EFE que los drones se están utilizando tanto para localizar cadáveres en las zonas afectadas como para transportar alimentos y otros suministros.

"Ocho miembros de nuestro equipo utilizan un DJI 100, un dron de carga capaz de transportar hasta 80 kilos, además de otros drones más pequeños para identificar cuerpos en las riberas de los ríos", dijo Pandey.

La capacidad de carga permite cubrir por aire trayectos que la destrucción de carreteras, puentes y accesos ha vuelto extremadamente difíciles por tierra, un problema especialmente grave en zonas montañosas y junto a los ríos. El uso de estas aeronaves forma parte de un despliegue más amplio activado tras las inundaciones.

La Asociación de Drones de Nepal movilizó operadores hacia Rasuwa, Nuwakot y Dhading para apoyar las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños, con más de 50 pilotos y especialistas en mapeo y análisis de datos vinculados a la operación.

Viviendas enterradas hasta el tejado

Entre los equipos movilizados hay drones con cámaras térmicas y aparatos empleados con tecnología LiDAR para localizar personas, identificar cuerpos y obtener información sobre el terreno en zonas donde el acceso por tierra sigue limitado.

La organización había contemplado además el empleo de drones para llevar medicamentos, alimentos y otros suministros a comunidades incomunicadas, una capacidad que permite cubrir algunos de los trayectos cortados por el desastre.

En Devighat, en el distrito de Nuwakot, varios metros de barro, piedras y escombros cubren las antiguas calles y hay viviendas enterradas prácticamente hasta los tejados.

Dentro de algunas permanecen cuerpos que todavía no han podido ser recuperados, porque la inestabilidad del terreno impide en ciertos puntos la entrada de maquinaria pesada.

El olor a descomposición acompaña buena parte del recorrido por la localidad y se intensifica alrededor de algunas de esas viviendas, mientras continúan las labores para localizar y sacar a los muertos.

Las riadas han causado ya más de un millar de muertos entre China y el Tíbet, miles de desaparecidos y han dejado carreteras y puentes destruidos y comunidades enteras aisladas, lo que ha convertido el traslado de los cuerpos en otra parte de una operación que no termina cuando los equipos consiguen encontrarlos.

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