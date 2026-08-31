Israel y Rusia califican de "mentira" las acusaciones de Sánchez señalándoles por la crisis migratoria de Ceuta

Los detalles Tanto Tel Aviv como Moscú han tardado escasas horas en salir al cruce de las palabras del presidente del Gobierno, que ha hablado este lunes de "Rusia, Israel y una Internacional reaccionaria" como posibles actores relacionados con la entrada de 80.000 personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado que Marruecos estuviera detrás de la crisis migratoria en Ceuta los días 30 y 31 de julio, señalando en cambio a "Rusia, Israel y una Internacional reaccionaria" como posibles responsables. Esto ha provocado respuestas inmediatas de Tel Aviv y Moscú. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Sánchez de difundir "mentiras descaradas" al vincular a Israel con la crisis, mientras que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, negó cualquier implicación rusa. Ambos países rechazaron las acusaciones de Sánchez, destacando la falta de pruebas y calificando sus declaraciones como engañosas.

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado que Marruecos estuviese detrás de la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio en Ceuta. En su lugar, el líder socialista ha hablado de "Rusia, Israel y una Internacional reaccionaria" como posibles actores relacionados con la entrada de 80.000 personas en la ciudad autónoma.

Tanto Tel Aviv como Moscú han tardado escasas horas en salir al cruce de las palabras de Sánchez. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de lanzar "mentiras descaradas" por vincular a Tel Aviv a la crisis migratoria en Ceuta, tras incidir en que se propagaron bulos en redes sociales en cuentas "asociadas tanto a Rusia como a Israel" que en última estancia están detrás del incidente en la frontera.

"Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada", ha señalado Saar en un mensaje en redes sociales en el que carga contra Sánchez por sus declaraciones sobre el origen de la crisis en Ceuta.

"Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá de la vergonzosa incapacidad de Sánchez para gestionar los asuntos de su país", ha ahondado el titular de Exteriores israelí.

Por su parte, la Presidencia rusa ha rechazado este lunes cualquier tipo de implicación en la entrada de decenas de miles de migrantes desde territorio marroquí a Ceuta.

"No. Nada que ver", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la radiotelevisión pública rusa RBC sobre si las autoridades rusas tuvieron algo que ver con la crisis.

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