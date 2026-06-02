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Rubio dice que EEUU trabaja para crear "las condiciones necesarias" para unas elecciones libres en Venezuela

¿Qué ha dicho? "En última instancia, la respuesta para Venezuela son unas elecciones democráticas, libres y justas, porque no solo es lo correcto, sino también necesario para atraer el tipo de inversión que el país necesita", ha defendido durante una audiencia ante la Cámara de Representantes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.EFE/EPA/SHAWN THEW

Estados Unidos trabaja para crear "las condiciones necesarias" para celebrar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela, según ha declarado este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no ha avanzado ninguna posible fecha para los comicios.

"En última instancia, la respuesta para Venezuela son unas elecciones democráticas, libres y justas, porque no solo es lo correcto, sino también necesario para atraer el tipo de inversión que el país necesita", ha defendido durante una audiencia ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según ha informado EFE.

Para poder convocar dichos comicios, ha señalado Rubio, se necesitan medios de comunicación libres, dar espacio a los partidos políticos para que puedan participar y un nuevo consejo electoral que pueda garantizar legitimidad al proceso. "Todo ese trabajo está en marcha. Hay múltiples áreas de cooperación con la autoridad interina, algunas de las cuales no se discuten públicamente y que han sido muy positivas", ha afirmado.

Al cumplirse cinco meses de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, el secretario de Estado ha asegurado que Venezuela avanza hacia una trayectoria "positiva". "Venezuela no es hoy lo que esperamos que llegue a ser para el pueblo venezolano, pero está en una trayectoria que considero muy positiva; no es continua y debe seguir avanzando", ha explicado.

Desde la captura de Maduro, acusado de narcotráfico en Nueva York, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha estrechado lazos con el Gobierno de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro. Washington asegura que ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha impulsado una reforma para liberalizar el sector petrolero y una amnistía para presos políticos.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que reside en Estados Unidos, anunció la semana pasada que regresará "pronto" a Venezuela y que quiere ser candidata presidencial en unas elecciones "limpias y libres".

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