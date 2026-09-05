Revés judicial para Trump: una jueza federal de EEUU extiende el bloqueo a la orden que buscaba limitar el voto por correo

¿Qué ha dicho? La magistrada, en su orden, considera que lo que el presidente estadounidense pretendía probablemente fuese "inconstitucional" y que garantizaría "una privación significativa del derecho al voto". La Administración republicana ya ha anunciado que recurrirá el fallo.

Donald Trump ha enfrentado un nuevo revés judicial con la decisión de la jueza federal Indira Talwani, quien ha extendido el bloqueo a su orden para limitar el voto por correo antes de las elecciones de noviembre. Talwani reemplazó una medida cautelar previa, argumentando que las regulaciones del Servicio Postal podrían ser inconstitucionales y dificultarían el derecho al voto. La jueza destacó que el Servicio Postal excedió su autoridad, ya que la regulación electoral corresponde al Congreso y a los Estados. La Casa Blanca planea apelar, pero el tiempo apremia, pues algunos estados ya han comenzado a enviar papeletas por correo.

Donald Trump ha sufrido un nuevo revés de la Justicia. Una jueza federal de EEUU ha extendido el bloqueo a esa orden del republicano que tenía como objetivo limitar el voto por correo de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato, previstas para el mes de noviembre.

La orden, emitida por la jueza federal del distrito Indira Talwani, reemplaza una medida cautelar dictada por ella misma para frenar el plan del Servicio Postal de EEUU.

Dicha política buscaba restringir el acceso al voto por correo mediante nuevas regulaciones, un sistema criticado durante los últimos años y calificado por la Administración Trump como "fraudulento".

En su decisión, la jueza afirma que las normas recogidas por el Servicio Postal probablemente sean inconstitucionales y que las dificultades de los Estados para implementar esas regulaciones cuando apenas quedan un par de meses para las elecciones "garantizan una privación significativa del derecho al voto para los electores elegibles".

Además, Talwani ha subrayado que el Servicio Postal excedió su autoridad al seguir con los nuevos requisitos porque "la Constitución reserva la regulación electoral al Congreso y a los Estados".

"Todo esto entra en conflicto con el marco legal del Congreso y es inconstitucional en la medida en que se inmiscuye no solo en las facultades del Congreso en virtud de la Cláusula Electoral, sino también en las facultades que corresponden a los Estados", ha dictado la jueza.

La Casa Blanca, que ya solicitó en su momento suspender la medida cautelar anterior, ha anunciado que va a recurrir este fallo ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EEUU.

No obstante, el Ejecutivo estadounidense se queda sin tiempo para llevar a cabo este cambio, ya que Carolina del Norte y varios Estados han comenzado este viernes con el envío de sus primeras papeletas por correo y se prevé que el resto se sumen en los próximos días.

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