Los resentimientos y complejos de Trump: dos periodistas de la Casa Blanca relatan entresijos del republicano en su segundo mandato

Los detalles Los periodistas especializados en la Casa Blanca, Maggie Haberman y Jonathan Swan, han relatado en su libro 'Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump' la parte más privada del republicano sobre los aspectos abordados en su primer año del segundo mandato.

En el libro 'Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump', los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan analizan el primer año del segundo mandato de Trump, describiéndolo como un presidente con más poder y menos restricciones. El texto destaca momentos curiosos y tensos, como la satisfacción de Trump al ver a empresarios como Mark Zuckerberg y Jeff Bezos buscar su favor tras haberlo despreciado. También aborda la preocupación en la Casa Blanca por el escándalo de Jeffrey Epstein y las consultas de Trump sobre futuros candidatos presidenciales. Además, se describe a Trump como un decorador práctico y se menciona su inquietud tras el asesinato del activista Charlie Kirk.

El "presidente más poderoso de nuestras vidas" que actúa movido por "resentimientos e instintos". Así describen los periodistas especializados en la Casa Blanca, Maggie Haberman y Jonathan Swan, a Donald Trump en el libro que han publicado esta semana, 'Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump', en el que analizan el que ha sido el primer año del segundo mandato del republicano.

El libro narra el primer año del segundo mandato presidencial de Trump y sus autores sostienen que el presidentes estadounidense gobierna con mucho más poder y menos restricciones que en su primer mandato, dejando momentos curiosos y tensos con su círculo más cercano y con los que están fuera de él.

Por ejemplo, los periodistas narran que a Trump le encantó ver cómo Mark Zuckerberg y Jeff Bezos intentaban congraciarse con él después de ganar las elecciones presidenciales cuando precisamente habían sido dos de los empresarios tecnológicos que lo habían despreciado antes de su segunda victoria, tanto que el libro cuenta que celebraba cómo ahora le "lamen las botas".

"Me odiaban", aseguran los autores que le dijo a Elon Musk, refiriéndose a Zuckerberg y Bezos. "Y míralos ahora", añadió Trump. "Serviles de primera clase", habría replicado Musk según el libro.

En el libro también se relata la preocupación que había en la Casa Blanca con todo lo referente al escándalo de Jeffrey Epstein. Los autores explican que, durante el pasado verano, se produjeron varias reuniones entre altos funcionarios de la Administración Trump y evaluaron cómo el asunto podría afectar entre los seguidores de Trump, hasta el punto de valorar enviar a JD Vance a hablar sobre el tema al podcast de Joe Rogan.

El futuro presidencial y la muerte de Charlie Kirk

Haberman y Swan explican que es habitual que Donald Trump consulte a sus amigos más cercanos algunos temas presidenciales. Particularmente con Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación nonagenario propietario de Fox News, le pidió que comparara a JD Vance y a Marco Rubio.

El presidente estadounidense, según relatan los autores, realiza asiduamente esta disyuntiva ya que considera a ambos como posibles candidatos presidenciales para 2028 y herederos de su movimiento político. De hecho, en una cena pública celebrada este pasado mes de mayo, hizo precisamente esa pregunta a los asistentes preguntando quién de los dos sería su sustituto.

Una de las partes curiosas del libro es que describen a Donald Trump como un decorador de interiores muy práctico. Ya son de sobra conocidas las obras que está realizando en la Casa Blanca, pero los autores cuentan que hasta el propio republicano hace de propia mano pequeños cambios decorativos en el Despacho Oval.

Por último, el libro también aborda cómo el asesinato del activista Charlie Kirk pareció inquietar al presidente estadounidense. Trump se enteró por su hijo Barron de lo sucedido en una llamada en la que el menor de los Trump estaba preocupado porque su padre también sufriera un ataque de tales características.

"Cálmate, cariño, cálmate", le habría respondido Donald Trump, aunque los autores apuntan a que sí estaba claramente nervioso.

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