Los escollos entre EEUU e Irán para lograr un acuerdo de paz: el enriquecimiento de uranio y la gestión de Ormuz

¿Por qué es importante? Trump sigue esperando una respuesta de Irán a su propuesta mientras continúa sin saberse qué pasará con las dos líneas rojas que habían marcado y que obstaculizaban un posible acuerdo.

Estados Unidos sigue a la espera de la respuesta de Irán a su última propuesta de acuerdo de paz, en un contexto donde se asegura que nunca se había estado tan cerca de lograrlo. Sin embargo, persisten las tensiones debido a las líneas rojas no resueltas y al reciente bombardeo de Beirut por parte de Israel, que parece no estar interesado en la paz. Donald Trump se muestra optimista, afirmando haber mantenido conversaciones "muy productivas" con Irán, aunque persisten diferencias clave como el programa nuclear. Una posible solución sería una suspensión temporal del enriquecimiento de uranio por 12 años. Además, Irán ha creado la Autoridad del Estrecho para gestionar el estrecho de Ormuz, tras el fracaso del Proyecto Libertad. Trump mantiene un tono incendiario, mientras que Irán exige negociaciones de buena fe. A pesar de las dificultades, Trump espera escenificar pronto la foto de la paz.

Estados Unidos continía esperando a que Irán responda a su última propuesta sobre un acuerdo de paz. Todo el mundo asegura que nunca habíamos estado tan cerca de que este pacto se produzca. Sin embargo, todavía no se sabe nada sobre las líneas rojas que se habían marcado. Israel, al que no parece interesarle esa paz, ha vuelto a boicotearlo bombardeando Beirut.

Resulta llamativo ver el optimismo de Donald Trump, que ha asegurado que ha tenido conversaciones "muy productivas" con Irán en las últimas 24 horas, ante la inflexibilidad de ambos bandos en cuestiones clave como el programa nuclear.

La única salida viable, con concesiones para los dos, sería una suspensión temporal de unos 12 años del enriquecimiento de uranio. Sin embargo, como bien leha señalado periodista de la NBC al presidente de EEUU, se enfrenta a un adversario que "se ha negado a someterse".

En el segundo escollo, el de la gestión del estrecho de Ormuz, Irán ha creado ya un organismo de gestión denominado Autoridad del Estrecho, después del fracaso del Proyecto Libertad y de que uno de los fieles aliados de Trump, Arabia Saudí, le negara el uso de sus bases en el territorio para guiar a los barcos atrapados.

Por si fuera poco, a todo esto hay que sumarle el tono incendiario de Trump. "Veremos si aceptan o no. Si no aceptan ahora, lo harán poco después", ha llegado a decir.

Además, ha continuado realizando declaraciones con las que sigue alimentando la tensión en el frente iraní. "El concepto de negociaciones necesita buena fe, no dictado, engaño, extorsión o coacción", ha escrito en sus redes sociales Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

Aún así, la semana que viene el presidente espera poder escenificar la ansiada foto de la paz.

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