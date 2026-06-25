El Servicio Geológico de EEUU estima entre 10.000 y 100.000 muertos en los dos terremotos de Venezuela

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas

El contexto Venezuela ha sufrido dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han afectado al norte del país y a la capital, Caracas. La Guaira es el estado más afectado.

Venezuela ha sido sacudida por dos terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, afectando principalmente al norte del país y a Caracas, con La Guaira como el estado más afectado. Hasta ahora, se han reportado 32 muertos y más de 700 heridos, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10.000 y 100.000 fallecidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia y confirmado a La Guaira como "zona de desastre". Estados Unidos, junto con República Dominicana, El Salvador, México y Qatar, están enviando brigadas de rescatistas para colaborar en las labores de rescate. Donald Trump ha expresado su disposición a ayudar a Venezuela.

Venezuela sufrió dos terremotos prácticamente seguidos, de 7,2 y 7,5 de magnitud, sobre las 18:00 horas (hora local), que han sacudido sobre todo la zona norte del país y a su capital (Caracas), siendo La Guaira el estado más afectado.

De momento, casi a las 9:00 de la mañana (hora española) se contabilizan 32 muertos, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos.

El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42 % de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33 % de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000.

Cabe recordar que este organismo, el USGS, tiene en cuenta para sus estimaciones variables como la población de la zona y el tipo de edificaciones.

Tal como señala este servicios, "en general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe".

"Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional", añade su informe sobre este episodio.

Asímismo, el USGS hace una estimación de las pérdidas económicas derivadas de los terremotos, que calcula con los datos actuales entre el 1 % y el 7 % del PIB de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está dando información al momento tanto en sus redes sociales como en los organismos oficiales correspondientes. La presidenta ha declarado ya el estado de emergencia y ha confirmado que el estado de La Guaira es una "zona de desastre".

EEUU, República Dominicana, El Salvador, México y Qatar envían brigadas de rescatistas

Donald Trump ha asegurado este jueves que Washington está "preparado para ayudar" a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter, que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el primer balance preliminar publicado por las autoridades.

"Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar", ha señalado el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Además de EEUU, varios Gobiernos han comunicado a Delcy Rodríguez, el envío de brigadas de rescatistas para ayudar en la localización de supervivientes entre los escombros. De este modo, la presidenta encargada, en una comparecencia pública, ha confirmado la ayuda de EEUU, de República Dominicana, de El Salvador y de México, un país "muy experimentado" en el área sísmica.

También el Gobierno de Qatar ha confirmado que está preparando una brigada de rescatistas que llegará el viernes al país.

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