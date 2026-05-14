Reino Unido denuncia el secuestro de un buque frente a Emiratos Árabes y su traslado ahora a aguas iraníes

Los detalles Las autoridades marítimas del Reino Unido comunican que desde un buque les alertan de que han sido abordados "a 38 millas náuticas al noreste de Fuayirah", en el este de Emiratos, mientras estaban fondeados y que ahora les llevan a "aguas territoriales iraníes".

Un buque fondeado frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos fue abordado por "personal no autorizado" y se dirige hacia aguas iraníes, según la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido. El incidente ocurrió a 38 millas náuticas al noreste de Fuayirah. La entidad está investigando lo que considera "actividad sospechosa", y ni Emiratos ni Irán han reaccionado aún. Desde la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, se han registrado numerosos incidentes en la zona, incluyendo ataques a embarcaciones y cierres temporales del estratégico estrecho de Ormuz, vital para el tráfico de crudo mundial. Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde abril.

Un buque fondeado frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue abordado este jueves por "personal no autorizado" y se dirige ahora hacia aguas territoriales iraníes, afirmó la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, en inglés), en el último incidente de este tipo en esa zona.

La UKMTO dijo en un escueto comunicado haber recibido "un informe de un incidente a 38 millas náuticas al noreste de Fuayirah", en el este de EAU, donde la compañía de seguridad del buque le aseguró que el barco -que no fue identificado- fue "abordado por personal no autorizado mientras estaba fondeado y ahora se dirige a aguas territoriales iraníes".

La entidad aseguró estar investigando lo que ha categorizado hasta el momento de "actividad sospechosa". Hasta ahora, ni Emiratos ni Irán han reaccionado ante esta información.

Desde el inicio de la ofensiva bélica lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, la agencia ha contabilizado numerosos incidentes que han afectado a la navegación en la zona, donde se encuentra el estratégico estrecho de Ormuz.

Durante marzo y abril, hubo lanzamientos de proyectiles contra embarcaciones en el estrecho y en el golfo Pérsico, algunos de ellos impactando en posiciones cercanas a la costa emiratí, mientras que en varios incidentes se produjeron incendios a bordo y evacuaciones de tripulaciones, aunque sin registrar víctimas. Irán anunció un cierre del estrecho, ruta clave del tráfico de crudo a nivel mundial, tras los ataques estadounidenses e israelíes, pero posteriormente aclaró que permitiría el paso de buques sin vínculos con estos dos países.

En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

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