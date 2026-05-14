Japón cierra 11 escuelas ante el avistamiento de osos mientras planea matar a 10.000 ejemplares este año

El contexto A finales de marzo, las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal para hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de osos a humanos, que contempla capturar y matar a unos 10.000 osos en total en todo Japón a lo largo del año fiscal de 2026 (que finaliza en marzo de 2027).

Once escuelas en Hiroshima cerraron tras avistamientos de osos, en medio de planes para capturar y matar a 10.000 de estos animales en 2026 debido al aumento de ataques a humanos. La policía registró cinco avistamientos el miércoles y otro el jueves, lo que llevó al cierre de siete escuelas primarias y cuatro secundarias. Las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal tras un récord de 13 muertes en 2025, para capturar y matar osos. En 2025, se capturaron 14.720 osos, de los cuales 14.601 fueron sacrificados. Este año ya se han registrado dos muertes por ataques de osos en Japón.

Once escuelas de la localidad japonesa de Hiroshima (suroeste) tuvieron que cerrar sus puertas este jueves tras registrarse varios avistamientos de osos en la zona, en medio de los planes de las autoridades para capturar y matar a unos 10.000 ejemplares de estos animales durante 2026 ante el aumento de los ataques a humanos.

Según información de la policía citada por la cadena de televisión pública japonesa NHK, a lo largo del miércoles se registraron cinco avistamientos de osos en un barrio residencial de Hiroshima, y otro más en la mañana de este jueves. Los avistamientos obligaron al cierre de siete escuelas de educación primaria y otras cuatro de educación secundaria en la zona, recoge la cadena, mientras la Policía aumentó sus patrullas y animó a los residentes a estar alerta.

A finales de marzo, las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal para hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de osos a humanos, después de registrar un récord de 13 muertes a lo largo del año fiscal de 2025, que finalizó en marzo de este año. El plan contempla capturar y matar a unos 10.000 osos en total en todo Japón a lo largo del año fiscal de 2026 (que finaliza en marzo de 2027).

En 2025, las autoridades capturaron a 14.720 osos, según cifras del Ministerio de Medioambiente citadas por la prensa japonesa, de los que 14.601 fueron sacrificados. En lo que va de año se han registrado ya dos muertes por ataques de osos en Japón, ambas en la prefectura de Iwate (noreste), según datos de las autoridades.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido