Trump avanza que pondrá fin a la guerra en Irán "en el momento adecuado" mediante una decisión "mutua" con Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a su llegada este lunes para una reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump.

Sí, pero... El mandatario estadounidense no ha sido del todo claro a la hora de hablar del papel de Netanyahu en el fin de la guerra: "Creo que es mutuo... un poco. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento oportuno, pero todo se tendrá en cuenta".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que la decisión de finalizar la ofensiva conjunta contra Irán será tomada de manera "mutua" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aunque Trump aseguró que él tendrá la última palabra, destacó la cooperación con Netanyahu en operaciones en Irán. Según Trump, Irán "está siendo destruido" y afirmó que sin su intervención, Israel no existiría hoy. Mientras tanto, el Ejército de Israel ha intensificado los ataques contra "infraestructura del régimen terrorista iraní", incluyendo instalaciones de la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij, como parte de la ofensiva iniciada el 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que tomará de manera "mutua" junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la decisión de cuándo poner fin a la ofensiva conjunta contra Irán.

"Creo que es mutua, en cierta medida. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento oportuno, pero todo se tendrá en cuenta", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca tras ser preguntado por si Netanyahu tendría voz en el proceso, si bien el presidente estadounidense ha subrayado que será él mismo quien tendrá la última palabra, en el marco de una entrevista con el diario 'Times of Israel'.

Al hilo, ha defendido haber hecho "un gran trabajo" junto a Netanyahu, destacando en concreto las operaciones en Irán, país que, ha aseverado, "está siendo destruido". "Irán iba a destruir a Israel y todo lo que lo rodea y ahora miren lo que tenemos: los estamos destruyendo", ha incidido en una conversación en la que ha aseverado que Irán "habría destruido" si él no estuviera y que "Israel no existiría hoy", en el caso de Netanyahu.

"Bibi ha hecho un gran trabajo. Ha sido primer ministro en tiempos de guerra. Hemos trabajado juntos", ha enumerado el mandatario estadounidense, que también ha considerado "innecesario" que las fuerzas israelíes continúen atacando al país centroasiático tras un hipotético cese de los bombardeos iraníes.

Mientras tanto, Israel sigue atacando Irán

El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber lanzado "otra oleada de ataques" contra "infraestructura del régimen terrorista iraní", incluidas supuestas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos el 28 de febrero.

Así, ha manifestado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron una planta de fabricación de motores para cohetes y lanzaderas de misiles balísticos de largo alcance", así como sedes de las fuerzas de seguridad en Isfahán y otros puntos de Irán.

"Los ataques son parte de una fase de profundización del daño a las estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus pilares", ha manifestado en un comunicado, en el que no se ha pronunciado sobre posibles muertos o daños a causa de esta nueva oleada de bombardeos contra el país asiático.

