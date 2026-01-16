Luces y sombras del Irán del sha: una imagen de modernidad bajo una monarquía autoritaria apoyada en una fuerte represión política

Los detalles La Revolución Blanca trajo en 1963 el voto femenino al país, con una fuerte oposición por parte del sector islámico, que acabaron instigando revueltas, con el apoyo de la Unión Soviética.

Es probable que estos días hayan visto imágenes de Irán antes de la revolución islámica de 1979. ¿Qué hay de mito y qué hay de verdad sobre ese Irán previo a la instauración de la república islámica vigente hoy en el país?

Los medios internacionales describen a la capital iraní, Teherán, en los años 70 como "una ciudad cosmopolita". Un país bajo el mandato del sha con un avanzado nivel cultural, con la mayor parte de la población escolarizada, con colegios mixtos y un importante índice de desarrollo. La religión no dominaba la vida pública, ni se perseguía ni había una moralidad impuesta como en la actualidad.

Basta con ver la publicidad que se emitía en la televisión estatal con mujeres en minifalda anunciando electrodomésticos. La Revolución Blanca trajo en 1963 el voto femenino al país, con una fuerte oposición por parte del sector islámico, que acabaron instigando revueltas, con el apoyo de la Unión Soviética.

Pero detrás de esa imagen de modernidad del país, había una monarquía autoritaria apoyada por un desmesurado ejército y una fuerte represión política vigilada por un cuerpo policial conocido como SAVAK. "Comenzaron a torturarme, me daban descargas eléctricas", contaba una de las mujeres que lo sufrieron.

Una represión que nunca quiso reconocer el monarca iraní, con una clase media que pedía más libertad y un sector islamista que buscaba derrocar la monarquía que terminó colapsando en 1979 dando paso al régimen de los ayatolás.

