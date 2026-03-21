Putin traslada a Irán que Moscú es un "amigo fiel" y un "socio fiable" mientras le brinda su ayuda en la guerra

Los detalles Esa amistad se basa ahora mismo, sobre todo, en la información que la inteligencia rusa le está pasando a la iraní.

Los iraníes celebraron el Año Nuevo Persa a pesar de la situación bélica, con el apoyo de Rusia. Vladimir Putin felicitó a Irán, reafirmando la alianza entre ambos países, destacada por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien criticó las acciones de Estados Unidos e Israel. Hace un año, Putin firmó un acuerdo estratégico con Irán, compartiendo información de inteligencia. Rusia ha mejorado los drones suicidas iraníes, utilizados contra Ucrania, y ha compartido esta tecnología con Irán, permitiéndole atacar a países del Golfo. Ucrania, especializada en defensa contra estos drones, ha logrado derribar varios en Oriente Medio. Además, los hutíes de Yemen, aliados de Irán, podrían recibir apoyo ruso para respaldar a Teherán.

Los iraníes no han renunciado este sábado a celebrar el comienzo del Año Nuevo Persa. No lo vivían entre bombardeos desde los años 80 y Putin se ha acordado de ellos. Les ha felicitado el año y les ha dicho Moscú es "un amigo fiel" y un "socio fiable". Así, el líder ruso ha puesto en palabras el apoyo que está brindando a Irán desde el comienzo de la guerra.

"Las consecuencias de lo que hacen nuestros colegas estadounidenses —junto con Israel— son muy graves y se sentirán durante mucho tiempo", advirtió Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia.

Hace poco más de un año, Putin firmó junto al presidente de Irán un acuerdo estratégico por el que Rusia ha compartido información de inteligencia para Teherán, datos y geolocalización de buques, aviones, bases y satélites de sus enemigos.

Sin embargo, la ayuda no se ha quedado solo ahí y Moscú le estaría devolviendo a los iraníes un favor, ya que Putin ha podido mantener su guerra contra Ucrania gracias, en parte, a los drones suicidas que Irán les ha estado mandado. Y ahora, Rusia, que los ha perfeccionado, ha compartido con los iraníes esa nueva tecnología, lo que les ha permitido atacar a los países del Golfo.

En este contexto, los ucranianos pueden ser indispensables, ya que ellos se han especializado, a su vez, en la defensa contra esos drones. De hecho, expertos ucranianos desplazados a Oriente Medio ya habrían conseguido derribar varios drones iraníes.

Ahora, hay que prestar atención a otro punto más. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, podrían estar recibiendo ayuda Rusia, y lo que ya han dicho es que quieren apoyar a Teherán en la guerra.

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