Europa arde: miles de personas salen a las calles en protestas que dejan cientos de detenidos en Francia, Alemania, Albania y Portugal

¿Qué está pasando? Los manifestantes siguen expresando su descontento contra sus gobiernos por asuntos como la educación, la vivienda y la carestía de la vida. Tan solo en el país galo, los enfrentamientos con los agentes han derivado en 296 arrestos.

Miles de personas han salido a las calles de varios países europeos, como Francia, Alemania, Albania y Portugal, para manifestarse contra sus gobiernos por temas como educación, vivienda y el aumento del costo de vida. En Francia, las protestas, conocidas como el Tercer Acto galo, han reunido a más de 320.000 personas, según las autoridades, aunque las organizaciones convocantes elevan la cifra a medio millón. A pesar de que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, se han producido disturbios y enfrentamientos, resultando en 296 detenciones. En Alemania, las protestas también han derivado en incidentes aislados, mientras que en Albania y Portugal se han registrado enfrentamientos con la policía. Las manifestaciones reflejan un creciente descontento social en Europa.

Nueva jornada de protestas en Europa. Nuevo día en que el Viejo Continente ve cómo miles y miles de personas copan sus calles para manifestarse. En países como Francia o Alemania. En lugares como Albania y Portugal. En multitud de ciudades en las que la gente ha expresado su descontento contra sus respectivos gobiernos poniendo el foco en asuntos como la educación, la vivienda o la carestía de la vida.

En Francia, por ejemplo, han sido más de 320.000 personas las que han salido a las calles según las autoridades. Según las organizaciones convocantes, la cifra sube al medio millón. Aunque la jornada ha transcurrido de manera pacífica en casi su totalidad, se han producido disturbios y enfrentamientos que han derivado en 296 detenciones.

Así ha sido el llamado Tercer Acto galo, convocado por estudiantes, sindicatos y los llamados 'chalecos amarillos'. Uno que ha contado con el apoyo de Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa. "A pesar de las estaciones de Metro cerradas, de una semana de campaña en medios oficiales destinada a sembrar el pánico y de un cambio de lugar de la concentración, la multitud ha sido igual de numerosa y de disciplinada", ha expresado.

Además, ha reprochado al Gobierno el minimizar las cifras: "Incita a Macron a prolongar el pulso. Cuanto más alto sea, más dura será la caída. Tendrá que ceder o que marcaharse".

Los estudiantes, origen de la actual ola de protestas, también ha señalado al Ejecutivo. "Lo que proponen son principalmente ajustes, pero en lo esencial no responde a las demandas", ha explicado François Pozzo di Borgo, secretario general del Sindicato Nacional Fuerza Obrera-Liceos y Colegios, en 'BFMTV'.

El otro gran reclamo es la carestía de la vida. "Nos privamos de todo", ha denunciado una de las asistentes.

Casi 300 detenciones

Por su parte, el Ministerio del Interior ha confirmado un total de 296 detenciones a las 18:00 por las protestas. De todas ellas, 61 corresponden a París, ciudad en la que se han realizado más de 5.000 controles.

Además, ha informado de la presencia de "elementos radicales en varias ciudades", mencionando en concreto Burdeos, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Marsella o Lyon. "Al final de la manifestación entran en los centros urbanos con el propósito de causar daños y saqueos", ha señalado.

Los controles de seguridad en las estaciones de tren, carreteras y peajes han permitido detectar a personas que portaban armas improvisadas, según el Ministerio. En París, el dispositivo continuará después de una jornada en la que la Policía ha cargado contra los manifestantes y donde además ha habido lanzamiento de objetos después del final de la manifestación.

Los agentes han empleado gas lacrimógeno contra decenas de individuos enmascarados y vestidos de negro, que usaron martillos para arrancar adoquines para arrojarlos contra la Policía.

Además, un grupo de cientos manifestantes llegó a lanzar, según cuenta la Prefectura, hasta un cóctel molotov.

Las autoridades francesas reforzaron su dispositivo de seguridad en todo el país, con cerca de 70.000 agentes desplegados para prevenir disturbios, saqueos y actos vandálicos.

"Es solo el primer paso", dicen en Alemania

Pero no solo han sido los franceses los que han salido a las calles. En Alemania, miles de personas han protestado en las principales ciudades del país para pedir mejoras en educación, justicia social y denunciar la carestía de la vida. Como en Francia, tras las marchas se han producido algunos disturbios.

En Frankfurt, las autoridades han confirmado agentes heridos, mientras que en Hamburgo se ha producido quema de barricadas y en Berlín ataques con botellas y pirotecnia. Ante esto, la Policía ha respondido con cañones de agua.

La convocatoria ha partido del grupo Gen Z Regelt (Gen Z Se Hace Cargo), siendo una convocatoria juvenil que ha derivado en citas en más de 30 ciudades para pedir más financiación para la educación, tratamiento para las adicciones y psicoterapia, medidas contra el cambio climático y contra el servicio militar al hilo de las movilizaciones en otros países europeos.

"Cien mil personas han demostrado por qué toman las calles", ha destacado un portavoz de la iniciativa identificado como Amadeo. "Esto es solo el primer paso, queremos participar en las protestas europeas del 20 de noviembre", ha insistido.

Los manifestantes han mostrado pancartas con lemas como 'Nuestro futuro no está en venta, 'Cambio de sistema, no cambio climático', 'Educación, no bombas' o 'Cómete al rico'.

La Policía ha confirmado que aunque las manifestaciones han sido pacíficas sí ha habido incidentes aislados después de su finalización. Según Andreas Rosskopf, portavoz del sindicato policial, todo ha sido obra de grupos enmascarados y radicales de izquierda en los que los agentes intervinieron cuando fue necesario empleando cañones de agua y pulverizadores de pimienta. Continúan alerta durante la noche para evitar cualquier incidente, aunque no se han detectado daños importantes.

En Frankfurt, donde se han manifestado cerca de 8.000 personas, hay varios agentes heridos por el lanzamiento de petardos, según ha explicado Roman Poseck, ministro del Interior de Hesse. SE han empleado cañones de agua tras los ataques con piedras y petardos.

En Bremen, varios agentes están heridos tras recibir golpes y patadas. "Ya no podemos seguir hablando de una manifestación totalmente pacífica", ha apuntado un portavoz policial.

En Berlín, se han dado incidentes aislados como el lanzamiento de huevos, botellas y petardos cerca de Hackesche Hoefe.

En Hamburgo la marcha de unas 6.700 personas ha sido pacífica, pero después ha habido disturbios cerca de la estación central de la ciudad. Individuos vestidos de negro, algunos con la cara cubierta, han lanzado pirotecnia, derribado e incendiado vallas de plástico. La Policía ha empelado cañones de agua para sofocar el fuego y pulverizador de pimienta para dispersar a la multitud.

Ante todo esto, cabe recordar que la legislación alemana prohíbe a los manifestantes ocultar sus rostros.

Albania, 14 días de protestas

En Albania ya van 14 días consecutivos de protestas contra el Gobierno de Edi Rama. En Tirana, de nuevo, todo acabó en enfrentamientos con los jóvenes lanzando adoquines y hasta bombas incendiarias contra la Policía.

Algunos jóvenes se separaron del grupo principal, que estaba frente al Ministerio de Educación, y prendieron fuego a contenedores de basura en Tirana. Los agentes respondieron con cañones de agua y emplearon tanto porras como gases lacrimógenos.

Campamentos levantados en Portugal

En Portugal, la Policía ha intervenido para desalojar los campamentos levantados en Oporto y en Lisboa después de que miles de personas exigieran al Gobierno de centro-derecha retirar el proyecto de la ley de alquileres, al considerar que facilitaría los desahucios y eliminaría los topes a los nuevos alquileres.

Los activistas se han negado a retirarse y han formado cadenas humanas, con varias personas que llevaban cascos y gafas protectoras para protegerse de una posible intervención policial.

Tras una última advertencia, la Policía ha asestado golpes con porras a algunos manifestantes y ha realizado varias detenciones.

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