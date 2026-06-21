Harry y Meghan, ¿vuelven a casa?: crecen los rumores de regreso a Reino Unido este verano con una residencia cedida por Carlos III

La información fue recogida en el programa por la colaboradora Marta Critikian, que dio pie a un encendido debate en la mesa de tertulianos: "Vuelven en julio".

El posible regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido ha vuelto a situarse en el centro del debate mediático tras las últimas informaciones comentadas en La Roca, donde varios colaboradores han analizado las versiones publicadas por la prensa británica.

Según han señalado medios como 'The Sun' y 'The Telegraph', el rey Carlos III habría cedido una residencia real a su hijo y a su nuera para una eventual estancia durante el próximo mes de julio. Una decisión que ha reavivado los rumores sobre una posible reconciliación familiar y una vuelta temporal de los duques de Sussex al país.

La información fue recogida en el programa por la colaboradora Marta Critikian, que dio pie a un encendido debate en la mesa de tertulianos: "Vuelven en julio".

Las opiniones, sin embargo, se dividieron rápidamente. Mientras algunos colaboradores consideraban verosímil la posibilidad de un reencuentro veraniego, otros recordaban que el matrimonio ha mantenido en los últimos años una agenda alejada de la familia real británica.

Durante el debate, se recordó que Harry ha realizado visitas puntuales al Reino Unido en los últimos tiempos, principalmente vinculadas a procedimientos judiciales relacionados con litigios contra medios de comunicación británicos.

En el plató se planteó además que uno de los posibles motivos detrás de esta supuesta aproximación veraniega podría ser el deseo del rey Carlos III de pasar más tiempo con sus nietos, Archie y Lilibet. Según se comentó, el monarca habría visto a su nieta en muy pocas ocasiones desde su nacimiento.

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