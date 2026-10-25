Portugal, Italia o Albania: las violentas manifestaciones continúan protagonizando altercados en toda Europa

Los detalles Enfrentamientos con la Policía, cargas, daños en edificios públicos... Europa está sumida en una ola de disturbios que están extendidos en diferentes países del continente.

Las protestas se han extendido por Europa, con enfrentamientos en Italia, Portugal y Albania. En Portugal, la policía desalojó violentamente una acampada en la Plaza Rossio debido al aumento de los alquileres, dejando varios heridos leves y detenidos. En Italia, las manifestaciones comenzaron en el Coliseo y se extendieron al centro de Roma, donde la policía usó agua a presión para dispersar a la multitud, deteniendo a casi un centenar de personas. Las protestas, motivadas por la guerra y el aumento del coste de vida, también se han replicado en otras ciudades italianas. En Albania, las manifestaciones antigubernamentales exigen la dimisión del primer ministro y más inversión en educación.

Más allá de Francia, las protestas se han extendido por toda Europa. En Italia hemos visto enfrentamientos entre manifestantes y policía. Cargas también en la Lisboa, en Portugal, o en Tirana, la capital de Albania, donde se han registrado daños en edificios públicos y hay decenas de detenidos.

Porque la violencia en las manifestaciones está a la orden del día. En el país luso, la policía ha desalojado una acampada, como la de la Puerta del Sol, por la vivienda. Portugal se enfrenta a una subida del doble en los alquileres de los nuevos contratos. Por lo que miles de personas han salido a las calles.

Y el desenlace tras instalar un centenar de tiendas de campaña en la Plaza Rossio fue su violento desalojo. La Policía avisó que se retiraran y acabó cargado contra los manifestantes, dejado varios heridos leves. También han arrestado a varias personas.

Mientras tanto, también al otro lado del Mediterráneo hay protestas. En Italia empezaron con el desvío de la manifestación al Coliseo, donde intentaron entrar. Más tarde, en el centro de Roma, ya se produjeron enfrentamientos, donde la Policía tuvo que utilizar agua a presión para dispersar a la multitud y detuvieron a casi un centenar de personas.

En su caso, se manifiestan contra la guerra y también con el aumento del coste de la vida. Disturbios que se han visto replicadas en otras partes de Italia, como en Milán, Bolonia y Turín.

Albania ya suma su duodécimo día de protestas en el país. En su capital, Triana, los disturbios dejan imágenes de los manifestantes lanzando fuegos artificiales a la Policía o de los agentes flanqueados por tanques de agua a presión.

Un movimiento antigubernamental que protesta para que el primer ministro, Edi Rama, dimita. Protestas a las que se suman los estudiantes que exigen tasas más bajas y más inversión en educación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.