Al menos tres muertos y 12 heridos tras un nuevo ataque ruso sobre la región de Dnipró

Al menos tres muertos y una decena de heridos tras un nuevo ataque ruso sobre la región de Dnipró.

Los detalles Tres de los heridos -dos mujeres y un hombre de mediana edad- se encuentran en estado grave y siendo tratados en este mismo momento, por lo que el número de víctimas mortales podría ascender en las próximas horas.

Ucrania enfrenta una nueva jornada de ataques, con al menos tres muertos y 12 heridos tras un ataque con drones rusos en Dnipro, según autoridades locales. El gobernador Oleksandr Ganzha informó que el ataque provocó incendios en un edificio residencial, vehículos y una tienda, donde murieron tres personas. Tres heridos están graves, por lo que las víctimas mortales podrían aumentar. Dnipro, cercana a frentes de combate, sufre constantes ataques rusos. Este incidente coincide con la intensificación de ataques rusos a infraestructuras energéticas ucranianas, estrategia criticada por el expresidente de EE.UU., Donald Trump. La región sufrió un gran apagón el 21 de octubre.

Ucrania vive de nuevo una jornada protagonizada por los ataques. Al menos tres personas han muerto y 12 han resultado heridas en un nuevo ataque con drones del Ejército ruso este domingo sobre la localidad ucraniana de Dnipró, en el sureste del país, según han confirmado las autoridades locales.

Ta y como confirma el gobernador de la región, Oleksandr Ganzha, el ataque con drones habría provocado un incendio en el cuarto piso de un edificio residencial y también en vehículos próximos y en una tienda comercial, donde tres personas habrían fallecido a causa del ataque.

Además, tres de los heridos -dos mujeres y un hombre de mediana edad- estarían estado grave y siendo tratados en este mismo momento, por lo que el número de víctimas mortales podría ascender en las próximas horas.

La región ucraniana de Dnipro, fronteriza con los frentes de combate de Járkiv, Donetsk, Zaporiyia y Jersón, sufre a diario el impacto de los ataques con drones por parte de las fuerzas rusas.

Entre las zonas más castigadas figura el distrito de Synelnykove, escenario recurrente de intensos bombardeos e incursiones terrestres temporales debido a su cercanía a los territorios ocupados por Moscú, según denuncian las autoridades de Kyiv.

Este ataque coincide con la intensificación de las incursiones aéreas rusas iniciada en octubre contra las infraestructuras energética de Ucrania, en una estrategia sistemática orientada a colapsar el suministro eléctrico ante la llegada de las bajas temperaturas. En respuesta, los ucranianos han orientado sus últimos ataques hacia esta misma estrategia, lo cual ha sido criticado en los últimos días por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El último gran ataque masivo fue registrado la noche del 21 de octubre, el cual dejó a miles de hogares a oscuras en Synelnykove y en diversos puntos de la región de Dnipro, tras causar graves daños en la red eléctrica regional.

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