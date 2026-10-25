Serbia vota tras dos años de presión y traslada las protestas estudiantiles a las urnas: "Son unas elecciones históricas"

El contexto Se espera que la participación de este domingo sea histórica. Frente a Aleksandar Vucic, Lista de Estudiantes, un partido con candidatos sin experiencia política, elegidos en asambleas universitarias y con un programa de 900 palabras.

Hace dos años, Serbia fue testigo de protestas masivas contra el gobierno de Aleksandar Vucic, quien ahora enfrenta elecciones anticipadas. Este desafío llega de la mano de Lista de Estudiantes, un partido sin experiencia política cuyos candidatos fueron elegidos en asambleas universitarias. Desde 2012, Vucic no había enfrentado una oposición tan significativa. Los estudiantes, que lideraron manifestaciones tras un trágico accidente en Novi Sad, denuncian corrupción y falta de transparencia en el gobierno. Mientras Vucic acusa al movimiento de injerencia extranjera, los estudiantes, liderados por Ilija Srdanovic, prometen un cambio genuino, sin vínculos con partidos tradicionales.

Ya son dos años desde que Serbia decidiera tomar las calles y clamar contra un Gobierno que este domingo se enfrenta a unas elecciones históricas y un enorme desafío: ganar a Lista de Estudiantes, un partido con candidatos sin experiencia política, elegidos en asambleas universitarias y que cuentan con un programa que tiene 900 palabras.

Desde 2012, el poder de Aleksandar Vucic no había afrontado un desafío de esta magnitud. Los estudiantes, los mismos que llevaron las protestas a las calles en 2024 tras el derrumbe de una marquesina en la estación de Novi Sad que dejó 16 muertos, se mantienen segundos en todas las encuestas. Ellos denuncian la corrupción y la falta de transparencia de un Gobierno que ya lleva 12 años en el poder.

Y pese a que Vucic ha asegurado en los últimos días que si pierden lo aceptarán, este domingo Serbia vota un cambio de gobierno en unas elecciones anticipadas tras dos años de presión y protestas en las calles. "Son unas elecciones históricas, de verdad, porque durante décadas, creo, la gente ha estado esperando esto", señala Jelena Stupljanin, de 48 años. "Siento que es la primera vez que voto a favor de algo, en lugar de en contra. Y estoy segura de que los estudiantes van a ganar", dice a su vez Tijana Micanovic, de 29.

Así, Lista de Estudiantes, liderada por Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor en Novi Sad, es una autoproclamada organización transversal, sin líderes y formada a través de plenos universitarios bajo la promesa fundamental de que no se trata de un partido disfrazado.

Operación de injerencia extranjera

Sus reglamentos prohíben a los propios estudiantes que se presenten porque quieren despejar las sospechas de que están usando los comicios para lanzar sus carreras políticas. Tampoco pueden participar antiguos miembros de los 20 partidos de la coalición gobernante o antiguos funcionarios de los partidos de la oposición parlamentaria, según explica el Consorcio Europeo de Investigación Política.

Vucic, nacionalista y prorruso, lleva meses asegurando que debajo de esta "transversalidad" se esconde en realidad una operación de injerencia extranjera con la colaboración subrepticia de la oposición, que está manejando todo este movimiento estudiantil detrás de la cortina, financiado con dinero de los "enemigos de Serbia".

Daban igual las medidas que tomara el Gobierno para apaciguar a los jóvenes: "Nada va a ser suficiente para ellos", manifestó Vucic en marzo de este año, "porque su objetivo es una revolución de colores", es decir, un levantamiento popular orquestado por Occidente para eliminar del país toda influencia rusa.

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