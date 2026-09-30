Portugal gira el tablero de la vivienda: Montenegro apuesta por exigir más a los inquilinos y agilizar los desahucios

Mientras tanto En España, los dos decretos que se votarán este lunes optan por una mayor protección al inquilina.

Portugal también debate este miércoles cómo resolver la crisis de la vivienda. Sin embargo, allí la vía por la que apuesta el gobierno conservador de Luis Montenegro es justo la contraria de la contemplada aquí en España. Con más exigencias para los inquilinos y agilizando los desahucios, Lisboa ha decidido darle la vuelta a este importante tablero.

El objetivo del Ejecutivo de Montenegro es el de sacar al mercado miles de casas vacías bajo el argumento de que muchos dueños no alquilan por inseguridad jurídica.

En este sentido, la medida central es acelerar los desahucios. De esta manera, el proceso podrá iniciarse cuando el inquilino acumule dos meses de rentas impagadas, frente a los tres meses actuales.

Habrá también bonificaciones para quienes pongan su vivienda en alquiler y exigirá reservas más altas. Es decir, más meses de adelanto para garantizar que el propietario cobre. Y otro punto clave: el Gobierno de Montenegro quiere eliminar los límites a las subidas del alquiler.

Esta reforma de la ley de arrendamientos busca dinamizar el mercado del alquiler mediante una mayor flexibilidad contractual. Aunque ya genera críticas entre la oposición y las asociaciones de inquilinos.

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