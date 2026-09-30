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Pedro Rodríguez señala que es necesario "tomar muy enserio" las amenazas de Putin: "Está dispuesto a una escalada"

El profesor de Relaciones Internacionales expone que aquellos países que toman en serio su seguridad y defensa consideran que Putin "quiere multiplicar el coste del respaldo de Europa a Ucrania".

El profesor de Relaciones Internacionales expone que aquellos países que toman en serio su seguridad y defensa consideran que Putin "quiere multiplicar el coste del respaldo de Europa a Ucrania".

Rusia ha advertido a la OTAN, a través de una carta, que estarían dispuestos a usar su arsenal, armas nucleares incluidas, ante un posible ataque a su territorio. Vladimir Putin que usaría ese arsenal si la alianza militar aísla el territorio de Kaliningrado.

Pedro Rodríguez expone que ese lugar es "el Paralelo 38 de Europa". "Esos kilómetros concentran el mayor riesgo geopolítico ahora mismo en Europa", añade. El profesor de Relaciones Internacionales señala que se deben "tomar muy en serio" estas amenazas.

"Hay que estar muy atentos porque, clarísimamente, el consenso de todos los países europeos que se toman en serio su seguridad y su defensa es que Putin quiere multiplicar el coste del respaldo de Europa a Ucrania", explica Rodríguez, "y está dispuesto a una escalada".

Rodríguez define esta situación como "un coro de tragedia griega": "Todas las predicciones, todos los análisis, todos los cálculos, la inteligencia que comparten los aliados de lo que Putin está dispuesto a hacer por acelerar el final de la guerra de Ucrania".

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha respondido al documento del ruso afirmando que Putin sabe "que nunca podrá vencer a la OTAN". "Tampoco Rusia ha sido capaz de vencer a Ucrania", expone Pedro. Rodríguez considera que "lo importante es reparar la narrativa de Rusia".

"Putin está poniendo encima de la mesa que ellos están haciendo una medida defensiva", reflexiona, "es todo presentar como una reacción, una defensa ante la agresión de la OTAN".

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