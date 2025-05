Portugal acude a las urnas en unos comicios marcados por la ingobernabilidad, la corrupción y la vivienda

Más de 10,8 millones de portugueses están llamados a las urnas en unos comicios marcados por la ingobernabilidad y la economía. Las elecciones, las segundas en poco más de un año, no anticipan cambios significativos en la intención de voto, según encuestas. La Alianza Democrática, liderada por el primer ministro Luís Montenegro, obtendría un 34% de los votos, seguida de los socialistas de Pedro Nuno Santos con un 26%, y Chega, de extrema derecha, con un 19%. Montenegro busca continuar su programa con recortes de impuestos y políticas migratorias más estrictas, mientras que Santos promete mejorar el sistema de salud y facilitar el acceso a la vivienda. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha instado a votar por la estabilidad en un mundo cada vez más imprevisible.

Más de 10,8 millones de personas están llamadas a las urnas en Portugal este domingo. Se trata de unos comicios que se celebran bajo la sombra de la ingobernabilidad del país, ya que son los segundos en poco más de un año y los cuartos en el último lustro. Pero las encuestas no prevén importantes cambios en la intención de voto de los lusos.

Aparte de la ingobernabilidad del país, también van a condicionar estos comicios la economía. Los bajos salarios de los portugueses están complicando el acceso a la vivienda, aunque la sanidad y la corrupción también preocupa a los portugueses. Por lo que las campañas de los principales candidatos se están centrando en estos temas.

Según un sondeo publicado este jueves, Alianza Democrática, la coalición del actual primer ministro, Luís Montenegro, ganaría con el 34 % de los votos; frente al 26 % de los socialistas de Pedro Nuno Santos. A estos los seguiría el partido de extrema derecha Chega, de André Ventura, con el 19 %.

Quiere volver a gobernar

El actual primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, no ha dudado en pedir el voto para poder continuar con su programa electoral, que incluye recortes de impuestos, mejoras del sistema de salud y un endurecimiento de las políticas migratorias, que no dejan de ser un guiño a los fieles de la extrema derecha de Chega. Un acercamiento que no ha gustado nada a sus votantes.

Enfado también en la izquierda

Los votantes de izquierda también están descontentos con las últimas decisiones del líder de los socialistas, Pedro Nuno Santos, que ha moderado su discurso para intentar captar votos del electorado de centro y arrebatárselos a sus opositores de la Alianza Democrática.

Santos, por su parte, también ha prometido reforzar el sistema de salud contratando más médicos y personal sanitario. Con el objetivo de mejorar la vida de los portugueses, ha anunciado su intención de incluir en la red pública servicios como el odontológico y el de salud mental.

En su misión de ayudar a los jóvenes a tener una vida independiente, les promete una rebaja de impuestos y la construcción de más vivienda para abaratar los costes de la actual demanda.

"Por la estabilidad de un mundo inestable"

El presidente de Portugal, el socialdemócrata Marcelo Rebelo de Sousa, por su parte, ha animado a la gente a votar "por la estabilidad en un mundo inestable, más complejo e imprevisible", porque, de no hacerlo, "sería meter la cabeza en el suelo y quedar indiferente ante la gravedad de los instantes que se viven". "Votar, en este momento, es contribuir a la estabilidad en medio de un mundo inestable", ha indicado.

También ha recordado que "el mundo de 2025 es diferente del mundo de 2024", ya que Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca con su segundo mandato y ha habido "cambios enormes" en las relaciones entre Europa, Rusia, China y EEUU. A esto se suma la "imprevisibilidad" de la economía internacional, marcada por la guerra comercial.