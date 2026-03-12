Emilio Doménech (Nanísimo) explica cómo podcasters y periodistas pro-Trump de EEUU están en contra de la guerra de Irán: "Ahí es donde Trump está perdiendo territorio"

El periodista Emilio Doménech explica la influencia en EEUU de podcasters como Joe Rogan y de periodistas conservadores con grandes comunidades en YouTube y redes sociales, que ahora están criticando a Trump por la guerra en Irán. En el vídeo los detalles.

Algunos seguidores de Donald Trump y del llamado mundo maga están en contra de la guerra de Irán. Por ejemplo, el pódcaster estadounidense Joe Rogan se ha mostrado en contra de esta guerra, tal como podemos ver en etse vídeo.

Emilio Doménech (Nanísimo), periodista y fundador de watif.tv, explica quién es realmente Rogan, que aunque no representa exactamente al mundo maga, tiene mucha influencia en ese mundo: "Sobre todo entre hombres jóvenes, tanto millennials como de la generación X". Haciendo un símil parecido en España, Joe Rogan sería, por ejemplo, el pódcast de Jordi Wild, que ha seguido un poco la estela de Joe Rogan en EEUU.

"Rogan ha hecho entrevistas muy potentes que ven millones de personas, entrevistas de hasta tres y cuatro horas. Por ejemplo, entrevistó a Donald Trump y Kamala Harris no se atrevió a ser entrevistada por él. Su influencia es muy fuerte", explica Doménech. De ahí, la importancia de estas declaraciones.

Porque, tal como explica el periodista, en EEUU, la base de Trump es más o menos del 40% de la ciudadanía estadounidense, y a esos es muy difícil moverlos. Pero para ganar unas elecciones presidenciales tienes que conseguir por lo menos el 47 o 48% de los votos: "Entonces, es ahí donde gente como Rogan es clave y determinante".

Por otro lado, periodistas clásicos e históricos en EEUU como Megyn Kelly, que ahora está muy dentro del mundo maga, le están diciendo a Trump que así no, que no a la guerra. En este caso, señala Nanísimo que estas declaraciones le parecen "fascinantes" porque Megyn Kelly es claramente una persona que empezó como anti-Trump en la campaña de 2016, después fichó por una cadena de televisión donde le fue mal y después se montó un canal de YouTube donde crea una comunidad enorme, un "auténtico imperio en YouTube".

Entonces ella dice: "Vale, yo tengo una comunidad a la que le debo mi lealtad, más que a Donald Trump. Y está viendo cómo su comunidad responde de otra manera a lo que está haciendo Donald Trump. Entonces Kelly, junto con Tucker Carlson y otros comentaristas conservadores, están viendo que tienen que ser fieles a su comunidad. Y es ahí donde está perdiendo Trump territorio", concluye Doménech.

