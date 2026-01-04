Pombo, sobre si Delcy Rodríguez ayudó a EEUU en la captura de Maduro: "Está claro que alguien le ha traicionado desde dentro"

El contexto El politólogo sostiene que "parece muy difícil creer, por mucha potencia militar que tenga EEUU, que se pueda dar un golpe tan limpio sin que haya colaborado gente del madurismo".

La intensa operación estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que incluso bombardearon Caracas, ha generado todo tipo de incógnitas sobre cómo se gestó y se llevó a cabo.

Pese a que el líder de Estados Unidos, Donald Trump, explicó esta operación como si de una película se tratara, algunas teorías apuntan a que sí hubo ayuda venezolana tras el ataque.

Por su parte, Pablo Pombo, politólogo experto en América Latina, sostiene que "vivimos en la época de las conspiraciones y las sospechas, pero desde luego parece muy difícil creer, por mucha potencia militar que tenga EEUU, que se pueda dar un golpe tan limpio sin que haya colaborado gente del madurismo".

Delcy "¿ha jugado o no?"

"Todos los expertos y las redes sociales debaten si Delcy (la vicepresidenta venezolana) ha jugado o no. Alguien ha traicionado a Maduro desde dentro", añade.

Así, da por seguro que la número dos del Gobierno de Venezuela "va a decir una cosa y hará otra si quiere seguir en el tablero".

Mientras, Maduro pasa sus primeras horas en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, ciudad donde será juzgado junto a su mujer.

