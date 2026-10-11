Polonia activa sus servicios de seguridad ante un posible atentado contra Donald Tusk y el ministro de Defensa

Los detalles El portavoz del Gobierno polaco ha señalado que "el asunto es grave", al tiempo que ha afirmado que Tusk sigue en Varsovia desempeñando sus funciones.

La Policía polaca ha recibido información sobre un posible ataque contra el primer ministro del país, Donald Tusk, y el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Así lo ha comunicado este domingo un portavoz del Ministerio del Interior.

Según Polsat News, el Ministro Coordinador de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, y el Ministro del Interior y Administración, Marcin Kierwiński, tras enterarse de esta amenaza, han subrayado que se tomarán medidas al respecto.

El portavoz del gobierno, Adam Szłapka, ha declarado al citado medio que la información sobre el posible ataque ha llegado al primer ministro este domingo alrededor de las 7:00 horas. "Los servicios están funcionando correctamente y toda la información que se pueda revelar en este momento se proporcionará inmediatamente después de esta reunión", afirmó.

Szłapka, por su parte, también ha señalado que "el asunto es grave", al tiempo que ha afirmado que Donald Tusk sigue en Varsovia desempeñando sus funciones.

Mientras, los servicios de seguridad polacos han convocado una reunión de urgencia, de la que por el momento no se conocen datos. Las primeras informaciones sobre el origen de la alerta, según ha informado la emisora ​​privada Radio Zet, apuntan a que la policía habría recibido un correo electrónico con información sobre la amenaza.

Si bien los delitos violentos son relativamente raros en Polonia, el país está profundamente polarizado políticamente y se ha enfrentado a amenazas a la seguridad debido a su proximidad a la guerra en Ucrania. En agosto, la Policía detuvo a un hombre de 23 años acusado de incitar al asesinato de altos cargos políticos polacos y en 2024, Tusk afirmó haber recibido amenazas tras un intento de asesinato contra el primer ministro eslovaco Robert Fico.

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