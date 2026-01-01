El IVA cumple 40 años: el impuesto que ayudó para la recaudación del Estado del Bienestar y pilló descolocados a los españoles

El contexto El 1 de enero de 1986 llegaba por primera vez el Impuesto sobre el Valor Añadido, una tasa para grabar el consumo que reduciría la economía sumergida y que mejoraría la recaudación.

En 1986, España experimentó cambios significativos, destacando su ingreso en la Unión Europea y la introducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Este impuesto, inicialmente desconocido para la población, fue implementado tras la adhesión a la Comunidad Económica Europea. En el especial de Nochevieja de Martes y 13, se anunciaba su llegada con un cartel, mientras Concha Velasco lo recibía cantando. Desde el 1 de enero de ese año, el IVA del 12% comenzó a aparecer en tickets y facturas, generando confusión entre comerciantes. Este impuesto buscaba reducir la economía sumergida y mejorar la recaudación para el naciente Estado de Bienestar español. Con el tiempo, el IVA se volvería familiar y aumentaría su porcentaje.

España sufrió varios cambios en 1986. Uno de ellos fue la entrada del país en la Unión Europea, pero la adhesión estuvo acompañada de la introducción del Impuesto sobre el Valor Añadido, más conocido como el IVA.

Todos recuerdan los míticos sketches de Martes y 13, pero no tantos recuerdan que en su especial de Nochevieja tenían a su lado un cartel que avisaba de la llegada el IVA, ese que recibió cantando Concha Velasco.

Por entonces, era un impuesto completamente desconocido para la población. Uno que nuestro país incorporaba tras unirse a la Comunidad Económica Europea (actual UE).

Desde ese 1 de enero, hace exactamente 40 años, aparecería en todos nuestros tickets y facturas. Y quienes las hacían, tampoco lo tenían claro. "Por lo pronto es un lío, porque nadie nos ha informado bien", decía una carnicera.

Un impuesto para grabar el consumo que reduciría la economía sumergida y que mejoraría la recaudación para el Estado de Bienestar que España empezaba a construir entonces.

En ese momento, ese IVA desconocido era del 12%. Un impuesto que con el paso de los años no solo se nos haría familiar, sino que también lo veríamos crecer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.