Los "deseos" de Cristina Pedroche, pieza a pieza: el significado de su vestido en las Campanadas 2025-2026

"Cuando todo parece roto, hay algo que puede recomponerlo: la red de apoyo". Es el mensaje de Cristina Pedroche para dar la bienvenida a 2026 con su 12 vestidos en uno, un diseño con el que ha rendido homenaje a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Con un nuevo vestido cargado de simbolismo, memoria y mensaje,Cristina Pedroche despide el año 2025 con un diseño ideado y confeccionado por Josie, su diseñador de cabecera y amigo personal, que resume en una sola pieza toda su historia en Nochevieja.

Un '12 vestidos en uno', transformado en un auténtico collage que recicla todos los looks que Pedroche ha lucido a lo largo de los años. Entre los elementos más destacados se encuentra el abanico del primer vestido con el que dio las Campanadas en laSexta, del que colgaban llamadores de ángeles, los mismos que llevó durante su embarazo, "para que estén presentes mis hijos". También aparecían referencias a diseños icónicos como la escultura, la paloma, la capa, las alas o las flores, todo ello cubierto de brillos.

"Es un ensamblaje de todos los vestidos. Son deseos que cada año he pedido en los discursos, pero que hay muchos que todavía no se han cumplido y faltan por hacer", compartió la presentadora. Y tras la capa, y a punto de entrar en 2026, desveló un último vestido confeccionado con las botas que llevó durante las Campanadas del año de la pandemia, reforzando la carga emocional del conjunto.

"Porque vengo a brillar y quiero mandar mucha suerte a todo el mundo, os merecéis un año de esperanza", afirmó la presentadora en directo.

"Me siento muy orgullosa de unirme a la Asociación Española Contra el Cáncer"

Cristina Pedroche aprovechó su discurso en las Campanadas para lanzar uno de los mensajes más emotivos y comprometidos de la noche. La presentadora dedicó su vestido a las más de 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer.

"El cáncer tiene una manera muy cruel de romper la vida en trozos. La rutina, los planes, la calma, y necesita de toda nuestra atención. El cáncer no solo impacta en quien lo padece, sino también en su familia, en sus amigos, en quienes cuidan y acompañan y sostienen. Y lo hace sin avisar, sin horarios, sin entender de códigos postales. Pero incluso cuando todo parece roto, hay algo que puede recomponer: la red de apoyo. Las piezas de esta capa que llevo representan a pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios, investigadores... porque cada pieza cuenta y unidas suman", ha dicho haciendo referencia a la prenda que aún ocultaba su vestido, confeccionada con elementos de sus anteriores 12 Campanadas.

Y lo ha hecho recordando y homenajeando a la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que se ha unido este año: "Estáis siempre para coser todas las piezas que las personas que se enfrentan a un cáncer necesitan, impulsando la investigación y acompañando a pacientes y familias".

"Y ojalá que entendemos lo que significa este vestido. Que nos recuerde que, aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer con el apoyo de los demás", concluyo la de Vallecas su mensaje, para expresar que su "deseo para este 2026 es que pase lo que pase", es que "todas las personas con cáncer se sientan acompañadas para hacer frente a esta enfermedad".

