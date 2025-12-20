Ahora

Tenía 26 años

La Policía francesa abate a un hombre armado con un cuchillo en Ajaccio, Córcega

Los detalles El implicado amenazó con atacar a transeúntes y clientes en la terraza de un bar y cuando llegaron los agentes se abalanzó sobre ellos, quienes respondieron abriendo fuego, según fuentes policiales citadas por 'CNews'.

Un hombre armado con un cuchillo es abatido por la Policía en Ajaccio, Córcega.Un hombre armado con un cuchillo es abatido por la Policía en Ajaccio, Córcega.REDES SOCIALES
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Agentes de la Policía francesa han matado este sábado a tiros a un individuo que portaba un cuchillo en el centro de la ciudad de Ajaccio, en Córcega, Francia.

El incidente ha ocurrido en la mañana de este sábado en la carretera Napoleón de la capital corsa cuando un hombre de 26 años fue abatido a tiros por la Policía, que fue avisada tras un conflicto entre un hombre y unos dependientes, informa el portal de noticias corso CNews.

El implicado amenazó con atacar a transeúntes y clientes en la terraza de un bar y cuando llegaron los agentes se abalanzó sobre ellos, pero respondieron abriendo fuego, según fuentes policiales citadas por 'CNews'.

En un primer momento los agentes emplearon una pistola táser, pero después uno de los policías disparó varias veces contra el hombre. La División de Asuntos Internos de la Policía ha sido ya notificada y se abrirá una investigación. Asimismo, aseguran que el fallecido presentaba un perfil de "inestabilidad mental".

"Puedo descartar un atentado terrorista en esta etapa, ya que el individuo nunca profirió tales amenazas", ha declarado el fiscal de Ajaccio, Nicolas Septe, según el diario 'Le Figaro'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Extremadura se prepara para votar entre críticas, tensiones y la sombra del "pucherazo" alimentada por el PP
  2. Mucha foto y poco Trump: los últimos archivos de Epstein desvían la atención del presidente
  3. Debajo de un puente en plena alerta por lluvias: así pasan el día los migrantes desalojados en Badalona
  4. El 'Me Too' llega a la política española en casi todos los partidos y deja dimisiones... a medias
  5. Ni rendidos ni entre lágrimas: Rusia difunde vídeos de soldados ucranianos abatidos creados con inteligencia artificial
  6. Cómo han cambiado los premios de la Lotería de Navidad, de auténticas fortunas a cifras más moderadas