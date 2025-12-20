La Policía francesa abate a un hombre armado con un cuchillo en Ajaccio, Córcega

Un hombre armado con un cuchillo es abatido por la Policía en Ajaccio, Córcega.

En Ajaccio, Córcega, la Policía francesa abatió a tiros a un hombre de 26 años que portaba un cuchillo. El incidente ocurrió en la carretera Napoleón tras un conflicto entre el individuo y unos dependientes, según CNews. El hombre amenazó a transeúntes y clientes en la terraza de un bar y, al llegar los agentes, se abalanzó sobre ellos. Inicialmente, se usó una pistola táser, pero uno de los policías disparó varias veces. La División de Asuntos Internos investigará el caso, y el fiscal Nicolas Septe descartó un atentado terrorista, señalando la inestabilidad mental del fallecido.

Agentes de la Policía francesa han matado este sábado a tiros a un individuo que portaba un cuchillo en el centro de la ciudad de Ajaccio, en Córcega, Francia.

El incidente ha ocurrido en la mañana de este sábado en la carretera Napoleón de la capital corsa cuando un hombre de 26 años fue abatido a tiros por la Policía, que fue avisada tras un conflicto entre un hombre y unos dependientes, informa el portal de noticias corso CNews.

El implicado amenazó con atacar a transeúntes y clientes en la terraza de un bar y cuando llegaron los agentes se abalanzó sobre ellos, pero respondieron abriendo fuego, según fuentes policiales citadas por 'CNews'.

En un primer momento los agentes emplearon una pistola táser, pero después uno de los policías disparó varias veces contra el hombre. La División de Asuntos Internos de la Policía ha sido ya notificada y se abrirá una investigación. Asimismo, aseguran que el fallecido presentaba un perfil de "inestabilidad mental".

"Puedo descartar un atentado terrorista en esta etapa, ya que el individuo nunca profirió tales amenazas", ha declarado el fiscal de Ajaccio, Nicolas Septe, según el diario 'Le Figaro'.

