El petróleo se dispara más de un 5% y el Ibex 35 cae un 1,2% en su apertura ante las nuevas tensiones entre EEUU e Irán

El contexto El brent, el crudo de referencia de Europa, se dispara el 5,62%, hasta los 95,46 dólares, después de que EEUU haya atacado y se haya apoderado de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que Irán haya rechazado participar en las negociaciones de paz previstas para estos próximos días.

El precio del petróleo Brent, referencia en Europa, subió un 5,6% hasta superar los 95 dólares por barril debido a la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El crudo West Texas Intermediate (WTI) también aumentó más del 6%, alcanzando los 88,9 dólares. La tensión se agravó tras la captura de un carguero iraní por parte de Estados Unidos en el golfo de Omán. Irán ha prometido represalias. Mientras tanto, las Bolsas asiáticas registran subidas, pero los futuros de las europeas apuntan a descensos, con el Ibex 35 iniciando en 18.484 puntos tras un alza del 2,2% el viernes.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba cerca de un 5,6% en torno a las 7.55 horas de este lunes y se movía por encima de los 95 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía más de un 6%, hasta los 88,9 dólares por barril.

La subida del precio del Brent en las primeras horas de este lunes se produce después de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de recrudecerse los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de Estados Unidos, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático.

"Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán", ha subrayado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya -el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní, IRIB.

A renglón seguido, Zolfaqari ha advertido que las Fuerzas Armadas de Irán "responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos". El buque iraní capturado es el 'Touska', una embarcación de casi 275 metros de eslora que, según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas.

Cabe señalar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluye al 'Touska' en su lista de buques sancionados. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la llegada este próximo lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el próximo martes 21 las negociaciones de paz con Irán, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha advertido este domingo de que la delegación iraní rechaza los "dictados" de Estados Unidos con vistas a esa posible negociación.

"La delegación diplomática iraní no acepta ningún tipo de dictado ni imposición en las negociaciones. Sólo es aceptable un acuerdo basado en el interés nacional con resultados tangibles para el país", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Además, ha emplazado a Estados Unidos a "asumir" el "nuevo sistema" de tránsito en el estrecho de Ormuz bajo control de Irán. "No ha habido ningún cambio en nuestra postura con respecto a los intereses nacionales de Irán", ha subrayado. Por otra parte, la televisión pública iraní, IRIB, ha informado, citando a un miembro de la delegación de negociación iraní, que no tienen previsto participar en una nueva ronda de contactos por el momento.

El motivo son las "excesivas demandas" de Estados Unidos, que han calificado de irreales, además de alertar de los "frecuentes cambios de postura, contradicciones constantes y el bloqueo naval".

El IBEX abre con una caída del 1,22%

Pese a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, las principales Bolsas asiáticas registran subidas en la jornada de este lunes. En concreto, el Kospi surcoreano avanza un 0,6%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 0,4%. En Japón, el Nikkei gana un 0,6%, en tanto que el índice Shenzhen de la Bolsa china sube casi un 0,5%.

En Estados Unidos, Wall Street cerró el viernes con avances del 1,8% en el caso del Dow Jones y de casi el 1,3% en el caso del Nasdaq, pero sus futuros apuntan, por el momento, a retrocesos cercanos al 0,7% en la apertura de este lunes.

El principal selectivo español, el IBEX 35, cae el 1,22% en la apertura de este lunes, mientras el brent se dispara más del 5%, ante las nuevas tensiones entre EEUU e Irán, que ha anunciado que no asistirán a las negociaciones de paz mientras Washington mantenga el bloqueo marítimo.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35 se deja ese 1,22%, hasta los 18.270,3 puntos. Las ganancias del año se reducen al 5,56%. El brent, el crudo de referencia de Europa, se dispara el 5,62%, hasta los 95,46 dólares.