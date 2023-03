Georgina Rodríguez ha sido una de las protagonistas de esta semana, debido al estreno de la segunda temporada de la serie 'Soy Georgina'. La empresaria e 'influencer' visitó el plató de 'El Hormiguero' y sus declaraciones han suscitado algunas polémicas.

Este sábado, Tatiana Arús destacaba unas imágenes en Aruser@s Weekend en las que se puede ver lo generosa que Georgina Rodríguez es con el equipo con el que ha trabajado en su serie.

En el vídeo se ve cómo regala bolsos de Prada y de Louis Vuitton a las directoras de rodaje y también a "sus queridas", como ella llama a sus amigas más íntimas. Uno de los eslóganes de esta temporada de la serie documental es "antes coleccionaba los bolsos, ahora los regala". Como vemos, parece que le encanta obsequiar a sus familiares y amigos con este accesorio imprescindible para ella.

"No sabemos si esa es su casa o dónde, pero ella va cogiendo los paquetes y los va regalando", explicaba Tatiana Arús. Y como no podía ser de otra manera, Alfonso Arús bromeaba sobre si los bolsos serían originales o no.