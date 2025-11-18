Detenido un agente de inmigración fuera de servicio que apuntó con una pistola a un adolescente en California

Los detalles El chico, ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana, iba en su coche cuando el hombre le paró sin motivo, apuntándole con un arma de fuego. Según denuncia su familia, le exigió que se identificase y le interrogó sobre su estatus migratorio.

Un adolescente de 17 años fue detenido a punta de pistola por Gerardo Rodriguez, un hombre de 45 años que se identificó como agente, mientras conducía en Temecula, California. El joven, de ascendencia mexicana, fue interrogado por el individuo sobre su identidad y origen familiar. El incidente, captado por cámaras de seguridad, ocurrió el 10 de noviembre. Los padres del chico alertaron a la policía, que arrestó a Rodriguez. Este suceso se suma a otros episodios similares en el sur de California, en un contexto de políticas antiinmigración.

Un chico de 17 años vuelve tranquilamente a casa en su coche tras una fiesta. De repente, un hombre le para en mitad de la carretera, apuntándole con un arma de fuego. Se identifica como agente y le obliga a detener el vehículo. Durante casi 20 minutos, le exige que se identifique y le interroga sobre su origen y el de su familia. El adolescente, de ascendencia mexicana, está aterrorizado. El hombre supuestamente es un agente migratorio, que ya ha sido arrestado.

La escena, captada por una cámara de seguridad, ocurrió el pasado 10 de noviembre en torno a las 22:00 de la noche en Temecula, California. El chico acababa de dejar a unos amigos en su casa y se dirigía a la suya cuando el individuo, que ha sido identificado como Gerardo Rodriguez, un residente de la zona de 45 años, le detuvo a punta de pistola. No iba uniformado, sino en camiseta y pantalón corto.

Le mostró una placa y le obligó a salir del coche apuntándole con el arma, según una nota difundida por la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, que detalla que sus padres alertaron a la Policía, que posteriormente arrestó al hombre en su domicilio por agresión con arma mortal, poner en peligro a un menor y agresión por parte de un funcionario público.

"No es que sacara la pistola en una emergencia. La tenía desenfundada. Iba caminando por la calle con una pistola en la mano", ha denunciado el abogado de la familia, citado por 'Los Angeles Times'. Los amigos del chico, que presenciaron la escena desde su casa, avisaron a sus padres, que intervinieron y convencieron al hombre de que le dejara ir. Llamaron a su madre, que rápidamente cogió su pasaporte para demostrar que su hijo tiene la ciudadanía. Para cuando llegó, el individuo se había marchado.

Según el abogado, Rodriguez es conocido en el barrio por trabajar para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o bien para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La primera agencia ha negado que trabaje para ellos, pero la segunda ha señalado que se está investigando el asunto, según el citado medio estadounidense.

"Mi cliente y su familia creyeron que le iba a matar de un tiro o que se lo iba a llevar el ICE esa misma noche", ha denunciado el abogado, Greg Kirakosian, en declaraciones a la 'CBS'. A su juicio, los agentes están "envalentonados" con los operativos migratorios que realizan a diario, al punto de que han llevado las investigaciones a sus propios vecindarios.

Este incidente, recoge Efe, es el más reciente en el que agentes de control migratorio amenazan a personas a punta de pistola en el sur de California, pero no el primero. A principios de mes, un agente del ICE fue captado apuntando a una conductora en Fullerton. Unos episodios que se enmarcan en el contexto de la férrea política antiinmigración promovida por la Administración Trump y de las continuas redadasque viene llevando a cabo el ICE.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.