¿Posibilidad de diálogo?

Maduro responde a Trump: "El que quiera hablar con Venezuela, se hablará cara a cara"

El contexto Este lunes el presidente de EEUU se mostró dispuesto a dialogar con el presidente venezolano porque "Venezuela quiere hablar", aunque el viernes aseguró haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se ha mostrado dispuesto a hablar "cara a cara" con Donald Trump, presidente de EEUU después de que este se mostrara dispuesto a mantener un diálogo con él.

Tras ser consultado acerca la posibilidad de establecer "discusiones" entre ambos países, y en un momento en los que Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe visto por Caracas, capital de Venezuela, como una "amenaza", Maduro aseguró que "el que quiera hablar con Venezuela, se hablará 'face to face, cara a cara, sin ningún problema",

"El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela", aseguró en su programa semanal 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y que recoge EFE.

No obstante, el presidente venezolano aclaró que lo que "no se puede permitir" es que "se bombardee y masacre" al pueblo venezolano. Para el jefe de Estado, "solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres y los Gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo", lo que, aseguró, ha sido la "posición invariable" de su Administración.

"El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz", aseguró Maduro, quien cuestionó además "firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países".

Por su lado, Trump insistió este lunes en que no descarta ninguna opción, tal como afirmó en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con su par suramericano.

El presidente de los EEUU señaló que Maduro "no ha sido bueno con EEUU" y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país. Trump declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Este domingo, el Departamento de Estado de EEUU anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como "un invento"

