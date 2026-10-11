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El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón en los próximos días

Los detalles Así lo ha anunciado el propio pontífice, que ha especificado que el bulto se encuentra "en fase inicial y bien localizado".

El papa León XIV El papa León XIVEuropa Press

El papa León XIV ha anunciado este domingo que va a ser sometido a una intervención: le van a operar en los próximos días de un nódulo en el pulmón.

Según el pontífice, que ha dado la noticia tras el rezo del Ángelus en Roma, el bulto se encuentra "en fase inicial y bien localizado".

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