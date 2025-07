Harina a 25 euros el kilo y carne enlatada por más de 40: el precio para no morir de hambre en Gaza

Jugarse la vida para subsistir un día más. Es la realidad de los palestinos. La dura realidad que se vive en el infierno de Gaza debido a los ataques de Israel. A las bombas de Netanyahu. Al bloqueo que los hebreos han puesto y que hace que el hambre mate como matan las bombas.

Y no hay muchas alternativas para los que buscan algo que comer. Para los que no quieren morir de inanición. No hay más que acudir a los centros de repartos de ayuda humanitaria. Los mismos en los que Israel aprovecha para matar o para tratar de matar a todo aquel que allí acude. En el norte de la Franja, mismamente, han asesinado al menos a 13 personas que tan solo querían comer.

Que no pueden permitirse lo que cuesta, por ejemplo, un kilo de harina. Porque algo tan simple para miles de millones de personas en el planeta para los gazatíes cuesta unos 25 euros. Porque, como ha mostrado Jehad, la pasta cuesta 17 euros. Lo mismo que un kilo de tomates o de calabacines. Porque la carne, enlatada, son más de 40 euros. Porque el aceite, de girasol, son 11 y un limón exprimido vale casi 13.

En total, 138 euros por una comida. Por una con la que dar de comer a siete personas. Así, imposible. Así, los muertos por hambre se acumulan y con Zainab, una bebé, ya son 124 palestinos que han perdido la vida por inanición y el número va en aumento.

Mientras la desnutrición se convierte en la causa de muerte inminente para no pocos palestinos, Netanyahu sigue negando que haya hambruna en Gaza mientras los ojos de la comunidad internacional están fijos allí. Mientras Francia, incluso, presiona para que en septiembre se reconozca al Estado de Palestina. Entre todo eso, Israel sigue haciendo oídos sordos y ha aumentado, incluso, los bombardeos en el enclave.

En Italia, eso sí, ven "contraproducente" la medida de reconocer a Palestina como Estado en una evidencia de que Europa sigue sin tener las cosas claras con el genocidio de Israel en Gaza.