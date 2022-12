Desde hace casi una década, el papa Benedicto XVI vive en Ciudad del Vaticano, concretamente en el monasterio Mater Ecclesiae, al que el papa Francisco se ha trasladado este miércoles después de su audiencia, junto a su secretario personal, monseñor Georg Gaenswein y las 'memores domini', integrantes de esta asociación laica católica que viven en los preceptos de la pobreza, la castidad y la obediencia.

"El Señor me llama a 'subir la montaña', a dedicarme a la oración y a la meditación", dijo a los pocos días de anunciar su renuncia Benedicto XVI. "Pero esto no significa abandonar la Iglesia. Al contrario, si Dios me lo pide es precisamente para que pueda seguir sirviéndola con la misma entrega y amor con que he tratado de hacerlo hasta ahora, pero de una manera más adecuada a mi edad y fuerza".