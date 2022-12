La muerte de Benedicto XVI pone fin a la convivencia de dos papas que representaban a dos iglesias: la conservadora de Ratzinger y la reformista de Bergoglio. Precisamente, hace dos semanas el papa Francisco reconocía que ya había firmado su futura renuncia en caso de "impedimento médico". ¿Significa esto que está más cerca ahora una potencial 'jubilación' del actual pontífice?

El periodista Javier Martínez-Brocal, uno de los autores de la entrevista de 'ABC' en la que el pontífice reveló por primera vez que su renuncia lleva años firmada, sostiene que "el papa Francisco está diciendo que no va a renunciar".

"Probablemente intuía que se acercaba el final de Benedicto XVI y quería decir que él, aunque Benedicto XVI no esté, no tiene previsto renunciar, que lo que le lleva a no renunciar no es la presencia de Benedicto XVI sino su concepto del papado", detalla desde el Vaticano.

"Francisco no quiere crear una costumbre", ahonda el corresponsal en la Santa Sede, que señala que "si Francisco renuncia ya habrá dos papas seguidos que renuncian y el futuro sucesor se podría ver obligado también a tomar esta decisión". "No tiene la intención por ahora de renunciar para proteger de alguna forma la libertad de sus sucesores", incide.

Así, Martínez-Brocal anticipa que "probablemente no habrá renuncia del papa Francisco al menos en dos años" y apunta que en esa misma entrevista en la que habló de su renuncia, trasladó que "hace planes para dos años por decisiones que va a tomar y por encuentros que ya ha convocado".