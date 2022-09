Con su fallecimiento, la reina Isabel II no solo deja un enorme legado histórico que la coloca como uno de los símbolos del siglo XX, sino también un importante emporio millonario.

A menudo ha sido objeto de especulación el valor real del patrimonio de la reina, aunque no existe una cifra oficial. Aunque la Casa Real, en su web, ofrece información abundante sobre las finanzas, gastos e ingresos, no existe una estimación de cuánto valen los incontables castillos, joyas y obras de arte que poseía la reina en concreto o la Corona en general.

Un dato aproximado -y el que suelen citar todos los medios- es el que ofrece la lista de los más ricos de Sunday Times, que valora en 370 millones de libras (unos 425 millones de euros) el patrimonio de la reina en 2022. Una cantidad que, por cierto, es 5 millones de libras superior a la de 2021 y 20 más alta que la de 2020.

Por su parte, Forbes calcula que la reina tiene en torno a 500 millones de dólares en activos personales, obtenidos "gracias a sus inversiones, joyas, y sus dos castillos".

No obstante, en la web de la Casa Real indican que esas estimaciones no son certeras, pues "a menudo incluyen elementos que ella tiene como soberana en nombre de la nación y que no son su propiedad privada".

Esos elementos son, según citan, las residencias reales oficiales, la "mayoría de tesoros artísticos" de la Colección Real así como las Joyas de la Corona. Todos estos no pueden ser vendidos, así que pasaran a su sucesor como soberano, en este caso al ya rey Carlos III.

Sí pertenecen a la reina el castillo de Balmoral, su residencia de verano en la que ha fallecido, lugar preferido que heredó de su padre, así como Sandringham Estates, una residencia cercana al mar, al este de Inglaterra.

Las Joyas de la Corona

Otra buena parte del patrimonio que siempre llama la atención de los reyes es su colección de joyas.

La reina Isabel tenía en su poder la mayor colección privada de tiaras del mundo, alrededor de 50 piezas creadas en algunos casos hace cientos de años y que han pertenecido a sus antecesoras, como la Reina Victoria.

Tiaras que no solo ha portado la reina, sino que ha cedido también a otras mujeres de la Corona, como a la fallecida Lady Di, o más recientemente a sus 'nietas políticas' Megan Markle y Kate Middleton.

Además de las tiaras, las joyas de la Corona incluyen broches, collares, brazaletes, anillos, relojes o pendientes, que en algunos casos pertenecen a la reina y, en otros a la corona.

Los ingresos de la reina

La Corona británica recibe ingresos por varias vías. Según la información que ofrece la propia web de la Casa Real, los ingresos vienen de la llamada "subvención soberana", el "monedero privado", y la "riqueza e ingresos personales de la Reina".

La subvención es una partida de gastos anual que cubre todos los gastos de la Casa Real, y que ascendió en su última asignación 86,3 millones de libras esterlinas (99,3 millones de euros). La Casa Real británica apunta a que esta cantidad equivale a 1,29 libras esterlinas por persona en el Reino Unido. La mayoría se destina a costear los viajes viajes oficiales, el mantenimiento de las propiedades y los costes de la casa de la reina.

En comparación, la Casa Real española recibe una asignación de 8,4 millones.

Los ingresos personales de la Reina, "derivados de su cartera de inversiones personales y propiedades privadas", se utilizan para cubrir sus gastos privados.

Aunque la monarquía británica presume de transparencia, la investigación periodística de los Papeles del Paraíso desveló que la reina tenía inversiones en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, inversiones que se habían mantenido en secreto y con las que había obtenido millones en beneficios.

Imperio terrateniente

Pero lo que más llama la atención son las incontables propiedades que tiene la Corona. Según Forbes, en 2021 sus propiedades tenían un valor de nada menos que 28 mil millones de euros. 'The Firm' es el nombre con el que se conoce al conjunto de miembros de la realeza británica que gestiona esta inasumible cantidad para el cerebro del ciudadano medio, y que incluye las siguientes propiedades:

The Crown Estate , la empresa pública que gestiona toda la colección de tierras y propiedades en el Reino Unido que pertenecen al monarca británico: 19.500 millones de euros.

, la empresa pública que gestiona toda la colección de tierras y propiedades en el Reino Unido que pertenecen al monarca británico: 19.500 millones de euros. Buckingham Palace : 4.900 millones de euros

: 4.900 millones de euros Ducado de Cornualles : 1300 millones de euros.

: 1300 millones de euros. Ducado de Lancaster : 748 millones.

: 748 millones. Palacio de Kensington : 630 millones

: 630 millones The Crown Estate de Escocia: 592 millones.

Con la muerte de Isabel II, a la que lloran este viernes miles de ciudadanos británicos frente a las puertas de Buckingham Palace, la saga de los -millonarios- Windsor ha perdido ahora a uno de sus activos humanos más valiosos, la reina que más tiempo ha reinado de toda su historia pero lo que no pierde es un inmenso patrimonio que tendrá que seguir gestionando. Y disfrutando.