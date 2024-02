La ONG Rescue Life, fundada por el voluntario español Jorge Martín, está dando cursos de primeros auxilios en colegios de Kyiv (Ucrania). Estos voluntarios españoles enseñan a alumnos de 15 años a ponerse torniquetes o frenar hemorragias. laSexta se ha desplazado al centro y ha visto cómo trabaja esta organización y, además, ha podido hablar con el fundador, que sostiene que "un chaval de 15 años puede salvar una vida".

Así se lo ha explicado Martín al corresponsal de este medio en Ucrania, Alberto Sicilia. El voluntario ha asegurado que les enseñan a estos menores ucranianos que "sus manos, con las edades tantempranas que tienen, pueden salvar una vida". Asimismo, ha manifestado que, "desgraciadamente", la guerra no hace distinciones por la edad". Por eso, y pese a que le "impresiona ver a chavales tan jóvenes" aprendiendo cómo poner un torniquete o ponérselo a otra persona, es fundamental.

"Hacemos entrenamiento 'stop the bleed' ya que la primera causa de muerte evitable, en cualquier situación y más en una guerra, es la hemorragia masiva", ha detallado el voluntario. No obstante, ha explicado que lo que les enseñan son "elementos básicos, técnicas que pueden aplicar" ya que no siempre pueden disponer de las herramientas.

En lo que pone el foco, fundamentalmente, esta Rescue Life es en enseñar a estos alumnos tan jóvenes a "cómo no tener miedo de ayudar a una persona que está en una grave situación de emergencia". Martín considera que "toda ayuda puede ser efectiva" si se tiene los conocimientos y se aplican adecuadamente.

"La guerra no hace distinciones. Por eso, que aprendan a hacer un torniquete o que sepan que existe, que no es peligroso, y puede llegar a salvar vidas", ha añadido. "Es impresionante ver cómo estos chavales tienen que aprender este tipo de conocimientos. Ojalá la guerra se terminara, pero esto les va a ser útil", ha manifestado.