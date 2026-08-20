La ocurrencia casi mortal de varias personas al meterse en medio de unas cataratas para hacerse un selfie

Los detalles En Tailandia, varias personas han salvado la vida de milagro, aunque arriesgando la de otros. Una muestra más de la obsesión por el postureo llevada hasta la estupidez más absoluta.

Un grupo de turistas en Tailandia fue arrastrado por la crecida de la catarata Mae Sa tras ignorar las advertencias de inundaciones y adentrarse en una zona prohibida para hacerse fotos. La fuerza del agua les dificultó mantenerse a flote, y aunque otros intentaron ayudarles, la corriente era implacable. Afortunadamente, los guardas del parque lograron rescatarlos, y sorprendentemente, solo sufrieron heridas leves. Este incidente, que ha dejado estupefactos incluso a los presentadores de televisión, destaca la imprudencia de buscar el mejor selfie a costa de la seguridad, convirtiéndose en una noticia de alcance mundial.

La fuerza del agua arrastra a unos imprudentes. Intentan mantenerse a flote pero no hay manera, la crecida de la catarata Mae Sa les empuja río abajo.

Unos turistas pagan caro estar donde no debían, habían bajado hasta una zona prohibida de una cascada en Tailandia para hacerse fotos, pese a las advertencias de inundaciones y crecidas.

En cuestión de segundos, el agua sube y cada paso se les hace más difícil. Otros intentan ayudarles. Entre gritos, buscan dónde agarrarse, luchando sin mucho éxito contra la corriente.

Hasta que los guardas del parque consiguen auxiliarlos y sacarlos de la zona de peligro. Salen, sorprendentemente, sólo con heridas leves.

Un naufragio que hasta a los presentadores de televisión deja estupefactos.

Una imprudencia que ha dado la vuelta al mundo. Buscando el mejor selfie por poco se ahogan.

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