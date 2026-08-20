El FBI detiene a una mujer por planear un ataque con bomba en el Capitolio de Nueva York en nombre del Estado Islámico

Los detalles La mujer, de 35 años, se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del Estado Islámico, a quien le solicitó ayuda para fabricar los explosivos.

El FBI arrestó a Jessica Bowie, de 35 años, en Albany, Nueva York, por planear un atentado con bomba contra el Capitolio estatal. Acusada de intentar apoyar al Estado Islámico, Bowie había jurado lealtad al grupo terrorista y planeaba ocultar una bomba en una bolsa de reparto de DoorDash. Su objetivo era atacar mientras los senadores estatales estuvieran reunidos. El complot se desarrolló durante un mes, desde mediados de julio, cuando Bowie contactó con un informante del FBI haciéndose pasar por un facilitador del EI. La detenida vigiló el Capitolio en cinco ocasiones, tomando fotos y analizando la seguridad.

Agentes del FBI arrestaron a una mujer acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York, según informó este jueves la cadena 'Fox News'.

Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital del estado, está acusada de intentar proporcionar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

El FBI afirma que Bowie juró lealtad al grupo terrorista, habló de ocultar una bomba en una bolsa de reparto de comida a domicilio de DoorDash y quería perpetrar el ataque mientras los senadores estatales estuvieran reunidos.

La detenida planeaba un ataque inspirado en el autodenominado EI con el objetivo de asesinar a esos legisladores, según las autoridades.

El supuesto complot se desarrolló a lo largo de un mes. A partir de mediados de julio, Bowie se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del EI, a quien le solicitó ayuda para fabricar los explosivos y le reveló que el Capitolio era su objetivo principal.

Los investigadores indicaron que la mujer vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones distintas, entre el 21 de julio y el 9 de agosto, tomando fotografías y analizando la seguridad de la zona.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, agradeció el trabajo del FBI y la Policía Local que llevó al arresto de Bowie y recordó que a principios de este año, en medio de un aumento de la violencia política y amenazas contra los funcionarios públicos, se reforzó la seguridad en el Capitolio y en todo el gobierno estatal.

"Si bien no existe una amenaza inmediata en este momento, continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger a los neoyorquinos y mantener seguras nuestras comunidades", indicó en un comunicado.

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