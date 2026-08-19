Nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere: su novio y su hermano pidieron ayuda tras sufrir la actriz un paro cardíaco

Los detalles El novio de la actriz y su hermano llamaron al 911 tras encontrarla inconsciente en un apartamento de Carolina del Sur. Los servicios de emergencia certificaron posteriormente su fallecimiento a los 36 años.

Nuevos detalles han salido a la luz sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Hayden Panettiere, después de que un informe policial revelara que su novio, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a la actriz inconsciente en un complejo de apartamentos de Greenville, en Carolina del Sur.

Ambos llamaron al 911 el pasado domingo, según recoge el documento policial al que ha tenido acceso la cadena CNN. Los servicios médicos se desplazaron hasta la vivienda y certificaron posteriormente el fallecimiento de Panettiere, de 36 años. La oficina forense del condado confirmó que la actriz sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba alojada temporalmente en la residencia.

Panettiere, conocida internacionalmente por sus papeles en las series 'Heroes' y 'Nashville' —por esta última fue nominada a dos Globos de Oro—, fue encontrada inconsciente el domingo por la tarde. La policía acudió al complejo de apartamentos después de recibir la llamada de emergencia.

Según el informe policial, un agente entrevistó en el lugar a los hermanos Brian y Zach Hickerson. "Hablé primero con Zach Hickerson; me dijo que se trataba de la novia de su hermano", señala el documento. Brian Hickerson mostró posteriormente al agente una bolsa que contenía medicamentos de la actriz. La lista de fármacos figura entre los datos censurados del informe, según CNN.

La muerte de Panettiere ha causado una profunda conmoción tanto en Hollywood como en Ucrania, donde su expareja y padre de su hija, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, lamentó públicamente su fallecimiento.

"Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor", escribió Klitschko el martes en X. El excampeón mundial de los pesos pesados destacó además la trayectoria de la actriz y su capacidad para desarrollar una carrera de éxito mientras afrontaba "los aspectos más oscuros de una industria muy exigente".

Panettiere, nacida en Palisades, California, se encontraba temporalmente en el complejo de Greenville cuando fue hallada inconsciente, según la oficina forense. La policía local ha confirmado que la dirección corresponde a un complejo de apartamentos.

Algunos residentes del edificio también han relatado a CNN lo ocurrido. Micah Lee, vecino de la actriz, explicó que sus gatos comenzaron a comportarse de manera extraña el domingo. Al asomarse al pasillo, vio a varias personas, aunque regresó rápidamente a su vivienda.

"Escuché a través de la puerta que una persona se había desmayado", relató Lee a la cadena estadounidense.

El administrador del complejo envió posteriormente un correo electrónico a los residentes para pedirles que no realizaran declaraciones a los medios. Según el mensaje, ni los residentes ni la administración se encontraban "en condiciones de proporcionar información oficial ni de comentar sobre las circunstancias que rodean este asunto", por lo que todas las consultas de los medios debían dirigirse a las autoridades policiales.

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