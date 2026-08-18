Trump da un paso más en su lucha contra la Corte Penal Internacional: sanciona a su presidenta Tomoko Akane

Los detalles "La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal", ha dicho Marco Rubio.

Este martes, el presidente de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI. Estas medidas reflejan la postura de Donald Trump, quien ha criticado duramente a la CPI, calificándola como un "tribunal supranacional corrupto" que debe ser desmantelado. La CPI ha advertido que estas sanciones socavan el Estado de derecho y amenazan el orden jurídico internacional. A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la CPI es un tribunal politizado que ha abusado de su autoridad.

Este martes, el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a demostrar que es capaz de no respetar ningún tipo de ley internacional. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra la actual presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane.

Que a Donald Trump no le gusta nada el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) lo ha demostrado ya hace mucho. Tampoco le gusta que cerque a alguno de sus aliados y amigos como 'Bib', para el resto del mundo, más conocido como Benjamin Netanyahu.

Pero estas sanciones contra su presidenta suponen dar un paso agigantado dentro de esta ofensiva. Es más, no ha dudado en definir la corte como "un tribunal supranacional corrupto" que debe ser desmantelado.

La CPI ya ha advertido que las nuevas sanciones impuestas "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional. "Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", ha señalado en un comunicado.

"La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal", explicó por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro ha anunciado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, y que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Además, se sancionarán transacciones con "cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50% o más".

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