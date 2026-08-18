Israel sigue deshumanizando a los palestinos: marca con números a los detenidos como en la Alemania nazi y anuncia una "unidad especial" de ejecución

Mientras tanto... El Gobierno israelí también ha anunciado una licitación para construir 1.234 viviendas en la Cisjordania ocupada, un plan con el que busca aislar Jerusalén Este y que rechaza la comunidad internacional.

Israel mantiene su política de deshumanización hacia los palestinos, con el gobierno de Netanyahu anunciando una "unidad especializada" en ejecuciones. El Ejército israelí ha admitido marcar números a presos palestinos, una práctica que evoca métodos nazis. Ahmed, un periodista palestino, fue detenido y marcado con el número 44 en la frente. Además, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha promovido la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo. Israel también avanza en la ocupación de Cisjordania, anunciando la construcción de 1.234 viviendas, desoyendo el rechazo internacional y las apelaciones judiciales de los residentes palestinos.

Israel continúa su política de deshumanización y vejación a la población palestina. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha anunciado la creación de una "unidad especializada" en ejecución. Al mismo tiempo, el Ejército ha reconocido haber marcado números a los presos palestinos para identificarles, una práctica que recuerda a la que usaban los nazis con los judíos, hace menos de un siglo.

Uno de los afectados por este método es Ahmed, que para el Ejército israelí simplemente era el número 44. Los soldados le marcaron el número en la frente y, cuando le soltaron, fue lo primero que pudo ver.

"Es la quinta vez que me detienen, pero es la primera vez que me ponen estos números", cuenta Ahmed, periodista palestino arrestado tras una nueva redada masiva en Cisjordania.

"Tengo lesiones en la cabeza, en la nariz y en la pierna porque fui sometido a un interrogatorio militar cuando fui detenido", ha relatado.

No se trata de un abuso aislado, ya lo han llevado a cabo en otras ocasiones, la diferencia es que esta vez no les ha quedado otra que reconocerlo. En un tibio comunicado, el Ejército israelí ha asegurado que ha aprendido la lección de lo que califica como "incidente".

Nueva unidad de ejecución

Sin embargo, las políticas antipalestinas siguen en marcha. El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha anunciado este martes el inicio en fase de construcción de lo que ha denominado una "unidad especializada" para ejecutar a los condenados a muerte en el centro del país, según un vídeo difundido por él mismo en su canal de Telegram.

"Prometí promulgar una ley de pena de muerte para terroristas. Se cumplió. Prometí establecer un centro. Se está implementando", dice Ben Gvir en un vídeo en el que el fondo aparece difuminado a sus espaldas, pero en el que se puede observar una primera estructura de madera y hierros bajo una carpa azul.

El ministro añade en el comunicado que la unidad contará con "cabinas de observación" que permitirán a los afectados y a sus familias "presenciar los procedimientos, como es habitual en muchos países", y dice que también se les garantizará "permisos de visitantes" para que supervisen el proceso hasta la ejecución.

El Parlamento israelí aprobó el pasado marzo una ley que impone por defecto la pena de muerte a los palestinos de Cisjordania, territorio ocupado por Israel, declarados culpables de perpetrar ataques mortales considerados actos de terrorismo por un tribunal militar.

Según la ley, que no aplica por defecto a los ciudadanos israelíes ya que son juzgados (incluidos los colonos) en tribunales civiles y no militares, las ejecuciones se llevarán a cabo en un plazo de 90 días a partir de la sentencia.

"Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en prisión y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la pena de muerte para los terroristas y lo hemos hecho. Y ahora el corredor de la muerte y el centro de ejecución también están empezando a tomar forma", añade el texto.

"Estamos haciendo historia. Nuestros terroristas solo merecen una cosa: la muerte en la horca", sentencia el político, colono y exconvicto por crímenes de terrorismo, quien hace unos días sugirió en un podcast que Israel debía matar a "30 o 40" palestinos cada noche en Gaza.

Amplía la ocupación en Cisjordania

Además de las habituales redadas y el acoso de los colonos israelíes en Cisjordania, el Gobierno israelí ha dado también otro paso en su ocupación de ese territorio y ha anunciado una nueva licitación para construir 1.234 viviendas en el territorio.

Se trata de parte del controvertido plan E1 con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este, una decisión que desoye el rechazo de la comunidad internacional y una apelación judicial.

Las viviendas representan casi la mitad de las 3.401 aprobadas hace un año para el proyecto y su licitación se produce pese a que el pasado 15 de junio el Tribunal de Distrito de Jerusalén instó al Estado a responder, antes del 1 de septiembre, a una apelación presentada en nombre de los residentes beduinos-palestinos que serán forzosamente desalojados si el asentamiento se materializa.

"Se nos informó de que no se abriría ninguna licitación en los próximos meses y que se nos notificaría con antelación si esto cambiaba. En cambio, el Gobierno publicó la licitación sin previo aviso", han denunciado en conjunto las ONG Ir Amim, Peace Now y Bimkom, que representan a los demandantes.

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