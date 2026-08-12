Nuevos detalles sobre la huida secreta de Trump: Hegseth viajó con el presidente mientras que Rubio y Bessent con la prensa

El contexto 'The Washington Post' desveló esta semana que Trump fue transportado a escondidas en un camión de catering a otro avión militar secreto, ante la posibilidad de un ataque por parte de Irán.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el del Tesoro, Scott Bessent, regresaron de Turquía en un avión señuelo, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajó con el presidente Donald Trump en un vuelo secreto. Según CBS, Rubio y Bessent estaban al tanto del plan para que Trump cambiara de avión tras la cumbre de la OTAN en Ankara. Trump usó un nuevo avión presidencial donado por Catar, pero regresó en el antiguo Air Force One por motivos de seguridad. La maniobra, destinada a evitar un ataque de Irán, fue desconocida por los periodistas a bordo del avión señuelo.

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, y el del Tesoro, Scott Bessent, volvieron con la prensa desde Turquía en el avión señuelo utilizado ante una amenaza atribuida a Irán, mientras que el de Guerra, Pete Hegseth, regresó con el presidente estadounidense, Donald Trump, en un vuelo secreto. Así lo ha desvelado este miércoles la cadena CBS, según ha recogido la agencia EFE.

En concreto, Rubio y Bessent viajaron en el avión que fue identificado públicamente como Air Force One, aunque no transportaba al mandatario. Además, eran conocedores del plan secreto para que Trump cambiara de aeronave a su regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara el pasado mes de julio, según fuentes conocedoras citadas por la CBS.

Además de Hegseth, también acompañaron a Trump los asesores de la Casa Blanca, Natalie Harp, Walt Nauta y Dan Scavino. El presidente estadounidense utilizó el nuevo avión presidencial donado por Catar para viajar a Turquía; sin embargo, a su vuelta anunció que regresaría en el antiguo Air Force One "por los viejos tiempos", sin mencionar motivos de seguridad.

Unos detalles que se conocen después de que 'The Washington Post' desvelara esta semana que el presidente había embarcado primero en la nave presidencial, pero después fue transportado a escondidas en un camión de catering a otro avión militar secreto, ante la posibilidad de un ataque por parte de Irán, en guerra con EEUU desde febrero.

Asimismo, este martes el republicano aseguró que se limitó a acatar la recomendación del Servicio Secreto ante la polémica de que se utilizara como señuelo el avión presidencial con prensa y personal de la Casa Blanca a bordo. "Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas. Los presidentes que no lo son no reciben amenazas. Y creo que yo soy el que más. Nadie ha hecho más que yo en casi seis años", ha sostenido al ser preguntado por qué los periodistas fueron en el avión señuelo.

Algunos de esos periodistas confirmaron este martes que desconocían la maniobra y que durante el vuelo recibieron instrucciones de mantener las ventanillas bajadas, algo inusual durante estos vuelos.

Según recuerda la agencia EFE, el presidente estadounidense suele viajar acompañado por un equipo de reporteros, conocido como el 'pool' de la Casa Blanca, que documenta sus movimientos. En el año 2000, una maniobra similar se llevó a cabo con Bill Clinton aunque los miembros de los medios fueron informados del operativo en tiempo real.

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